هني يهاجم مدربه السابق كاريرا :

أدلى لاعب الخضر ونادي سبارتاك موسكو سفيان هني بتصريحات جديدة لموقع “روس فوتبال” الروسي، تكلم فيه عن الفوز المهم الذي حققه الفريق في لقاء رانجرز الأخير في الدوري الأوروبي، هني وبعد أن ثمّن الفوز وعبّر عن سعادته للتسجيل أثبت مرة أخرى أنه ذو طباع حادة جدا، حيث رد على الأقاويل الكثيرة التي تكلمت عن إهداء الفوز لمدربه السابق كاريرا كتكريم له على ما قام به، سفيان نفى ذلك حين قال: ” ربما يكون اللاعبون الآخرون يرغبون في إهداء الفوز لكاريرا، لكني أنا لا لن أفعل ذلك ولن أفكر في ذلك، أنا أهدي الفوز للجماهير وللإدارة ولنا نحن اللاعبين وللمدرب الجديد وليس لكاريرا “، ويبدو أن هني مازال حاقدا على التقني الإيطالي على اعتبار العلاقة السيئة جدا التي كانت تربطهما والتي دفعت به لدكة البدلاء، يشار إلى أن كاريرا كان قد غادر بعد تمرد من بعض اللاعبين ولو أن الأسماء لم تنشر وقتها، إلا أن هني كان من بين أكثر المتهمين وتصريحاته الأخيرة ربما قد تعطي انطباعا قويا على ذلك.

مرتبط