‎مفاجآت بالجملة في قائمة بلماضي المعنية بلقاء الطوغو :

‎عرفت القائمة النهائية التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة أمس العديد من المفاجآت، من خلال تواجد أسماء بعض اللاعبين الجدد، بالإضافة إلى عودة عناصر أخرى كانت مستبعدة من المنتخب الوطني الأول، وأيضا شطب أسماء بعض اللاعبين الذين تعودوا على الحضور في تربصات الخضر السابقة، ليواصل بذلك مدرب الدحيل السابق عدم الاستقرار على مجموعة واحدة رغم أهمية المباريات التي يلعبها حاليا الخضر، والتي تفصل في مستقبل مشاركة محاربي الصحراء في المنافسة الإفريقية المقبلة بالكامرون.

‎لاعبان محليان في قائمة بلماضي الجديدة

‎تواجد الثنائي لاعب اتحاد العاصمة شيتة وزميله مزيان ضمن القائمة النهائية للناخب الوطني جمال بلماضي التي أفرج عنها سهرة أمس، وهما اللاعبان اللذان يكون مدرب الخضر قد أعجب بإمكاناتهما خلال حضوره في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل، حيث تألق كلا من شيتة ومزيان في هذا اللقاء الذي عرف الكثير من الحماس والإثارة بين الناديين العريقين.

‎بلايلي وزفان يعودان بعد طول غياب

‎كما عرفت القائمة الاسمية للعناصر المعنية بتربص الخضر القادم الذي يسبق خرجة الطوغو عودة مدافع ران الفرنسي زفان وكذا مهاجم الترجي التونسي يوسف بلايلي إلى الخضر، حيث كانا هذان اللاعبان مبعدين من المنتخب لأسباب فنية في شاكلة حساني وأيضا بسبب العقوبة التي سلطتها “الكاف” و”الفاف” معا على ابن الباهية وهران بلايلي الذي لم يشارك في لقاءات الخضر منذ مباراة قطر الودية تحت إشراف المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف.

‎بلماضي استدعى أربعة حراس تخوفا من إصابة مبولحي

‎أقدم الناخب الوطني جمال بلماضي على تقديم الدعوة لأربعة حراس كاملين في شاكلة، أوكيدجة، زغبة، دوخة ومبولحي، وذلك تخوفا من الإصابة التي يعاني منها هذا الأخير حارس نادي الاتفاق السعودي، حيث تعمد مدرب الخضر استدعاء أربعة حراس قبل الفصل النهائي في مشاركة مبولحي من عدمه، وهو ما سيظهر نهار اليوم خلال مباراة الاتفاق التي من المنتظر أن يشارك فيها الرايس ويريح بصفة نهائية مدرب المنتخب الوطني الجزائري.

‎قديورة وبن طالب خارج القائمة..!

‎من بين المفاجآت أيضا، هو إبعاد الثنائي متوسط الميدان الدفاعي عدلان قديورة ونبيل بن طالب، وذلك طبعا لخيارات فنية لا غير، على اعتبار أن هذين اللاعبين يشاركان بانتظام مع أنديتهما، غير أن الناخب الوطني بلماضي فضل عدم استدعائهما هذه المرة، خاصة وأن أداءهما مع الخضر يختلف كثيرا على ما يقدمانه في نادييهما، ما أثار حفيظة مدرب الدحيل السابق الذي قرر هذه المرة عدم توجيه الدعوة للاعبيه.

‎أداء غزال لم يقنع بلماضي وبلفوضيل لم يستغل الفرصة

‎دائما ومن حيث اللاعبين الذين استبعدهما بلماضي عن قائمته النهائية، فإن مهاجمة نادي ليستر سيتي رشيد غزال لم يقنع مدرب الدحيل السابق، رغم أن الأخير كان يراهن كثيرا على لاعبه الشاب، نفس الشيء بالنسبة لبلفوضيل الذي ظهرا جليا بأن اسمه لن يكون مدونا في قائمة لقاء الطوغو بعدما ثار في وجهه بلماضي عقب الأداء المخيب الذي قدمه في مواجهة البينين الماضية التي خسر فيها الخضر بنتيجة هدف دون مقابل.

‎ماندي معاقب ودرفلو حضر من قبل لسد الفراغ

‎كما لم يتواجد هذه المرة اسم مدافع ريال بيتيس عيسى ماندي بسبب العقوبة المسلطة عليه، ما جعله خارج حسابات الناخب الوطني، هذا الأخير لم يستدعي هذه المرة لاعب فيتيس الهولندي أسامة درفلو، الذي كان حاضرا في قائمة البينين السابقة، ولم يشارك في المباراة ما يعني بأن فعلا بلماضي استنجد بخدمات لاعب اتحاد العاصمة السابق من أجل سد فراغ غياب سليماني المصاب في تلك المباراة.

‎حساني وأوكيدجا عادا بعد غيابهما عن مباراة البينين

‎من جانبهما عاد الثنائي حساني وأوكيدجا اللذين كانا حاضرين في لقاء غامبيا الأسبق، حيث أبعدهما الناخب الوطني عن لقاءي البينين قبل أن يعاود استدعاء الحارس وزميله المدافع لتربص الطوغو الذي سينطلق نهار الغد بمركز سيدي موسى بالعاصمة.

‎القائمة النهائية المعنية بلقاء الطوغو:

‎الحراس: أوكيدجا، مبولحي، دوخة، زغبة.

‎الدفاع: حساني، عطال، فارس، زفان، حليش، تاهرت، بن سبعيني. عبد اللاوي، بن العمري.

‎وسط الميدان: تايدر، بن ناصر، أوناس، شيتة، محرز، فيغولي

‎الهجوم: براهيمي، مزيان، سليماني، بلايلي، بن زية، بونجاح.

‎محمد دحوي

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