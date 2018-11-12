الإرهاق يضرب هازارد منذ مونديال روسيا :

أكد البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، أنه لا زال يشعر بالإرهاق، منذ المشاركة في مونديال روسيا مع منتخب بلاده، وحصوله على المركز الثالث في البطولة.

وقال هازارد، في تصريحات لإذاعة توك سبورت “لا زلت أشعر بالإرهاق الشديد، ولكني في وضع جيد للعب”.

وتابع “في الموسم الماضي، تعرضت للإصابة على مستوى الكاحل، مما فرض غيابي لمدة 3 أشهر، لذلك أنا في وضع جيد الآن، عندما تكون سعيدًا في الملعب، يمكنك أن تجرب بعض الأشياء، ولكني فقط استمتع بنفسي”.

وأوضح “بالنسبة لآخر 7 سنوات في تشيلسي، أحاول أن أجلب السعادة أولًا لنفسي، ثم للجماهير الذي يشاهدون المباراة، في اللحظة الحالية نحن نؤدي بشكل جيد، ولهذا أقدم مباريات رائعة”.

وكان ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي، قد أكد أن هازارد غير جاهز لخوض 90 دقيقة، لكن النجم البلجيكي خاض مباراة تشيلسي وإيفرتون كاملة أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي في البريميرليج.