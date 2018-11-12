بعض التعقيدات الإدارية تؤجل ظهور فيكتور لكحل مع الخضر :

رغم أنه كان مرشحا بقوة لتدعيم الخضر إلا أن فيكتور لكحل لاعب لوهافر الفرنسي لم يتواجد ضمن القائمة النهائية التي أعلن عنها بلماضي سهرة السبت الماضي تحسبا للقاء الطوغو المقبل، فيكتور وبحسب آخر الأخبار لم يتمكن من الحصول على جوازه الجزائري في الوقت المناسب، ما تسبب في نزع اسمه أخيرا وتعويضه بلاعب آخر قد يكون شيتة لاعب اتحاد العاصمة بما أنهما ينشطان في نفس المركز، ولو أن الأمر غير أكيد إلا أن بعض المصادر كشفت أن خطأ في وثائق اللاعب الممنوحة للقنصلية الجزائرية كانت سببا في رفض الملف وتقديم ملف جديد كان مستحيلا بسبب ضيق الوقت .

ظهوره قد يكون في مارس المقبل

دائما مع ذات الأخبار فقد أكدت أن لكحل كان متحمسا جدا لحمل القميص الوطني، وأعطى موافقته دون تفكير بعد الاتصال الذي وصله من الناخب الوطني جمال بلماضي، لأنه كان قد وضع اللعب للخضر كهدف رئيسي، لكن نزع اسمه من القائمة أحزنه كثيرا، لاعب لوهافر المتألق بقوة في الفترة الأخيرة سيكون مطالبا بالعمل من أجل حجز مكانه في تشكيلة المنتخب في التربص المقبل مارس القادم ولو أن أمورا كثيرة ستتغير وقتها إلا أنه عازم كثيرا على ذلك، ويعتبر لكحل من أبرز المواهب في الدرجة الثانية الفرنسية حاليا، حيث اختير أحسن لاعب في فريقه للشهرين الماضيين ويمكن أن يكون حلا جيدا للمستقبل بما أنه مازال شابا ويبلغ من العمر 24 سنة فقط .

بورقعة–ع