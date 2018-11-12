بلماضي يريد بعث الروح في وسط ميدان الخضر :

يسعى الناخب الوطني جمال بلماضي إلى تصحيح الأخطاء التي وقع فيها المنتخب خلال اللقاءات الثلاثة التي أشرف فيها على العارضة الفنية ومعالجة نقاط الضعف في الخضر وعلى رأسها خط الوسط الذي كان في وقت غير بعيد أحد أقوى الخطوط في المنتخب الجزائري، لكن تراجع مستوى بعض اللاعبين مع المنتخب وليس أنديتهم جعله يقرر الاعتماد على توليفة جديدة وإبعاد الوجوه التي اعتادت على المشاركة كأساسية.

بن طالب يستحق الإبعاد ولا يصلح في ملاعب إفريقيا

أول اللاعبين الذين ذهبوا ضحية ثورة بلماضي في سوط الميدان هو لاعب شالك نبيل بن طالب الذي يبقى محقا في إبعاده عن لقاء الطوغو القادم، فاللاعب الذي يقدم في مستوى كبير مع شالك في البوندسليغا يتحول إلى لاعب آخر مع الخضر، فبن طالب خلال اللقاءات الثلاثة التي لعبها مع الخضر في عهد بلماضي وخاصة لقاءي غامبيا والبينين في لقاء العودة أكد أنه لا يصلح في ملاعب القارة السمراء، بسبب خوفه من الدخول في الصراعات الفردية وافتقاده للحرارة في اللعب.

قديورة يحسن الاسترجاع، ضعيف جدا في الربط وسنه ساهم في إبعاده

رغم أنه يلعب بانتظام مع ناديه نوتينغهام ويقدم كل ما لديه في المنتخب من حرارة في اللعب، إلا أن قديورة أبعد من المنتخب وهو الذي شارك كأساسي ولعب طيلة التسعين دقيقة في البينين، لأن الدبابة كما يلقب لا يحسن الربط بين الدفاع والهجوم وحتى عند استرجاعه الكرة يضيعها بسرعة لعدم قدرته على إيصالها للمهاجمين أو لاعبي الوسط الهجومي وهو ما لا يخدمه في خطة لعب بلماضي، دون نسيان سنه المتقدم والمنتخب يملك لاعبين شبانا في منصبه حان الوقت لمنحهم الفرصة كاملة.

بن ناصر الورقة الجديدة وشيتة حل إضافي

الملاحظ على قائمة بلماضي تحسبا للقاء الطوغو يوم 18 من الشهر الجاري، يجد أنها لا تضم إلا ثلاثة لاعبين ينشطون في منصب وسط ميدان دفاعي وهم تايدر، بن ناصر وشيتة جديد المنتخب، وهو ما يؤكد أن بلماضي سيتجه للاعتماد على توليفة جديدة في وسط الميدان مكونة من تايدر وبن ناصر الذي يقدم مستوى كبيرا مع ناديه امبولي في الكالتشيو ويملك كل الإمكانيات التي تتطلب من الناخب الوطني منحه الفرصة كاملة أمام الطوغو وأحسن بديل لبن طالب، فلاعب آرسنال السابق يجيد اللعب بالقدم اليسرى ويملك قوة كبيرة في نقل الكرة بسرعة، ليبقى لاعب اتحاد العاصمة شيتة حل إضافي بيد بلماضي في وسط الميدان.

ب-ب

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