بن ناصر يقدم مستوى كبيرا :

استعاد نادي إيمبولي توازنه في الدوري الإيطالي حين حقق فوزا صعبا على حساب نادي أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد، الفوز رفع رصيد رفقاء الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى 9 نقاط ما يعني خروجهم من منطقة السقوط، من جانب إيمبولي شارك بن ناصر أساسيا، ولعب تسعين دقيقة قدم فيها مستوى أكثر من مميز، المستوى الذي ظهر به بن ناصر ومشاركته في اللقاءات الثلاثة الأخيرة سيريح الناخب الوطني جمال بلماضي كثيرا، خاصة أنه يعول عليه لتعويض الغائب نبيل بن طالب في موقعة الطوغو، وإن حصل ذلك فإن بن ناصر سيكون مطالبا بالبرهنة عن قدراته من أجل حجز مكان دائم مع الخضر .

بورقعة-ع

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