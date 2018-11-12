بيكيه يقدم النصح لدمبلي و يطالب بمساعدته :

وجه جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، نصيحة مهمة لزميله الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد استهتاره وعدم التزامه داخل الفريق الكتالوني.

وقال بيكيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية “نحن بحاجة لمساعدة عثمان ديمبلي، على إدراك أن كرة القدم وظيفة تتطلب العمل لمدة 24 ساعة يوميا”.

وأضاف مدافع البارسا “أثق أن سلوكيات عثمان ديمبلي ستتحسن تدريجيًا، وقرارات المدير الفني إرنستو فالفيردي ستساعده”.

وأوضح بيكيه “نحن نعمل جميعًا لمساعدة عثمان ديمبلي، فهو لاعب شاب، لقد ارتكبنا بعض الأخطاء في مرحلة الشباب”.

وغاب عثمان ديمبلي عن المباراة الأخيرة لبرشلونة، أمس الأحد، والتي خسرها أمام ضيفه ريال بيتيس، بنتيجة 3-4، في إطار الليغا، بسبب تخلفه عن حضور التدريبات، الخميس الماضي بدون إذن، وتبين أنه يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء.