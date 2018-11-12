تشيزني يكشف نصيحة كريستيانو قبل ركلة جزاء هيغواين :

كشف البولندي فويتشيك تشيزني، حارس جوفنتوس، عما دار بينه وبين زميله بالفريق كريستيانو رونالدو، قبل تسديد غونزالو هيغواين، مهاجم ميلان، ركلة الجزاء، خلال مواجهة الفريقين أمس الأحد.

وتصدى تشيزني لركلة جزاء هيغواين، ليقود فريقه إلى الفوز (2-0) في معقل ميلان، ويستمر في صدارة جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن نابولي أقرب ملاحقيه.

وقال تشيزني، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية”: “نحن نعرف بعضنا البعض بشكل جيد، أعلم أن هيغواين يميل إلى أن يسدد ركلات الجزاء بشكل صعب ومنخفض، لذا كنت محظوظًا لأن الأمر سار بشكل جيد”.

وأضاف “رونالدو أخبرني أن أذهب مبكرًا، لأن بيبيتا يميل إلى تسديد الركلات بقوة، لكني كنت أعرف ذلك بالفعل، لقد سجلنا مبكرًا وخفضنا وتيرة المباراة، وهوما أردنا أن نفعله”.

وتابع “من المهم أن تكون لديّ علاقة مع المدافعين، ليس من السهل استبدال بوفون، لكن مع هذا الدفاع الذي أمامي، يكون من النادر أن نستقبل الأهداف”.

وأردف “بطريقة ما هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لحارس المرمى، نحن لا نتعرض للهجمات في بعض الوقت، لذا نحتاج إلى التركيز بشكل أكثر، يكون أمر أسهل أن أقوم بإنقاذ كل 10 دقائق، لكن هذا ليس معناه أنني أشكو”.

وختم تشيزني “ماتيا بيرين هو حارس على مستوى عالٍ، كما كان أليسون في روما، المنافسة تساعد، وماتيا سيظهر قيمته داخل الملعب”.