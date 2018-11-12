رويس أفضل لاعب في جولة البوندسليغا

تُوج ماركو رويس، نجم بوروسيا دورتموند، بجائزة لاعب الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الألماني.

وأعلن الحساب الرسمي للبوندسليغا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فوز الدولي الألماني بلقب أفضل لاعب في الجولة الـ 11، بعد تألقه أمام بايرن ميونخ.

ونجح رويس في تسجيل هدفين، ليساهم في فوز أسود الفيستيفال على الفريق البافاري بنتيجة 3-2، السبت الماضي.

وقاد رويس، فريقه دورتموند، لمواصلة احتلال صدارة ترتيب البوندسليغا برصيد 27 نقطة، مبتعدًا عن بايرن ميونخ، بفارق 7 نقاط، بعدما تراجع الأخير للمركز الخامس.

وأحرز ماركو رويس، 8 أهداف على مدار 11 جولة بالدوري الألماني، ليتخلف بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي البطولة، التي يحتلها لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت (9 أهداف).