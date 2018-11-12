ريال مدريد يرسل وثائق سولاري إلى الاتحاد الإسباني

حسم ريال مدريد موقف الأرجنتيني سانتياغو سولاري، من قيادة الفريق حتى نهاية الموسم، بعدما نجح في اجتيار أزمة الأبيض، التي سقط فيها الفريق مع جولين لوبيتيغي، المدرب السابق.

وقرر الفريق الملكي تعيين سولاري مديرًا فنيًا مؤقتا للفريق، عقب سلسلة نتائج سلبية للوبيتيغي، انتهت بهزيمة مذلة (5-1) أمام برشلونة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ريال مدريد قرر أن يكون سولاري مدربا للفريق بصفة نهائية.

ونوهت بأن مصدر بالاتحاد أكد أن النادي الأبيض أرسل جميع الوثائق، لكي يصبح سولاري مدربًا نهائيًا وليس مؤقتًا.

وأشارت إلى أن ريال مدريد مُنح 15 يومًا، لكي يقرر إذا كان سيقوم بتعيين مدرب جديد، أم سيستمر سولاري في مهمته، قبل أن يقرر بقاء المدرب، الذي يبدو أنه وضع حدًا لأزمة الفريق، على حد اعتقاد النادي.

وختمت بأنه يبقى فقط ما إذا كان النادي سيستغل هذه الفترة وحتى نهاية الموسم للبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل، أم ستستمر ثقة النادي بالأرجنتيني في السنوات القليلة المقبلة.