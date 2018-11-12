سليماني يخيب من جديد ومدرب فينرابتشي يعيد بن زية :

حقق نادي فينارباتشي فوزا كان في أمس الحاجة إليه وذلك ضد ألانيا سبور بهدفين من دون رد، الفوز كان مهما للغاية لأنه أوقف سلسة النتائج السلبية كما أنه أبعد رفقاء إسلام عن مراكز الهبوط لأول مرة منذ فترة، اللقاء عرف مشاركة لاعب الخضر إسلام سليماني كأساسي لكن ظهوره لم يكن موفقا بالمرة، حيث مر جانبا واختير أسوأ لاعب في اللقاء، مدرب فينارباتشي منح إسلام فرصا كثيرا ومن الممكن أن يبعده في قادم اللقاءات، لقاء يوم أمس عرف عودة الجزائري الآخر ياسين بن زية لتشكيلة فريقه، حيث لعب آخر 25 دقيقة قدم فيها مستوى متوسطا لأبعد الحدود لكن يبقى أمر عودته أهم بكثير من مستواه، لأن ذلك يؤكد عفو الإدارة والمدرب عنه.

بورقعة-ع

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