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عبد اللاوي يكتفي بالدكة قبل دخول تربص الخضر :

12 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 54 زيارة

رغم مستواه الجيد في اللقاءات الأخيرة إلا أن لاعب الخضر أيوب عبد اللاوي وجد نفسه بديلا في لقاي فريقه سيون أمس الأحد ضد نادي أف سي زيوريخ، لاعب الاتحاد السابق اكتفى بالجلوس على الدكة طيلة التسعين دقيقة وهو وضع ليس مثالي بالمرة، خاصة إذا علمنا أنه مقبل على لقاء دولي مع الخضر، وحقق رفاق أيوب فوزا مهما أبعدهم ولو مؤقتا عن مراكز الهبوط.
بورقعة-ع

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