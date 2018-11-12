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عطال: “سعيد لأول أهدافي مع فريقي”

12 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الفرنسي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 67 زيارة

أدلى الدولي الجزائري يوسف عطال بتصريحات يوم أمس عبر فيها عن سعادته الكبيرة لتحقيق الفوز ضد فريق قوي نيم، عطال عبر أيضا عن سعادته لتسجيل أول هدف وقال:” سعيد جدا بتسجيل أول هدف لي بقميص نادي نيس وسعيد أيضا بتحقيق هذا الفوز الهام ” وكان لاعب الخضر قد قاد فريقه لتحقيق فوز مهم ضد نيم بهدف من دون رد هو الأول له منذ بداية الموسم .
عانى من إصابة خفيفة في نهاية اللقاء
بعيدا عن تألق عطال نشير إلى أنه عانى من تدخلات عنيفة كثيرة كان أقواها في الدقائق الأخيرة للقاء، عطال عانى من آلام كبيرة بعد آخر تدخل ولكنه أكمل اللقاء ما قد يوحي بأنه لا يعاني من أي إصابة، لكن من يعرف عطال يعرف جيدا أنه لاعب أشبه بالزجاجي ويصاب بعد أي احتكاك، وينتظر أن يحل عطال اليوم بتربص الخضر ووقتها سيتم التأكد من حالته الصحية .
بورقعة-ع

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