فاسكيز يرفع راية القتال في الليغا :

شدد لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، على أهمية الفوز الكبير بنتيجة 4-2 على حساب سيلتا فيغو، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ 12 من عمر الدوري الإسباني.

وقال فاسكيز، في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا “كانت مباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا، تزداد الثقة عندما نحقق مجموعة من النتائج الإيجابية”.

وتابع “مع الكثير من الأزمات، نظل خلف المتصدر برشلونة بفارق 4 نقاط فقط، سنواصل العمل من أجل تقليل الفارق”.

وأضاف “سنقاتل من أجل حصد لقب الليغا، لقد تعافى الملكي ونجح في استعادة المشاعر الجيدة، أظن أن سانتياغو سولاري كسب الحق في الاستمرار بموقعه كمدرب لريال مدريد”.

وأوضح “ريال مدريد نجح في التغلب على سوء الحظ الذي لازمه، والذي يأتي في هيئة إصابات، أظهرنا أننا مجموعة متماسكة”.

وختم فاسكيز حديثه بقوله “كنا جيدين أمام خصم مميز مثل سيلتا فيغو، والنتيجة النهائية تدل على ذلك”.