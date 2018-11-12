فيغولي: ” تكلمت مع تيريم وطلبت منه أن يثق بي”

نال لاعب الخضر ونادي غلطة سراي سفيان فيغولي إشادة منقطعة النظير بعد مستواه الكبير في لقاء فريقه الأخير ضد نادي قيصري سبور، والذي فاز فيه بطل الموسم الماضي بثلاثية من دون رد، سفيان كان قد عاد للتشكيلة الأساسية لأول مرة منذ فترة طويلة وقدم بالمناسبة مستوى كبيرا فنيا وبدنيا تجاوز به مشكلة الإصابة، التي عانى منها وتجاوز بها أيضا مشاكله مع المدرب فاتيح تيريم، سفيان كشف في تصريح يوم أمس عن سر عودة علاقته المميزة بمدربه حتى صار معجبا به وبقوة .

“هذا اللقاء كان مهما جدا بالنسبة لي وقدمت كل ما لدي ”

كما أشرنا أعلاه أدلى فيغولي بتصريحات للإعلام التركي تكلم فيها عن مستواه وقال فيها أنه التقى بالمدرب وطالبه صراحة بمنحه مركزا أساسيا وفي هذا الشأن قال:” هذه المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لي وأنا سعيد جدا بما قدمته، لقد بذلت قصارى جهدي من أجل مساعدة الفريق، لقد تحدثت للمدرب في وقت سابق وطلبت منه أن يضع ثقته بي تماما مثلما كان يفعل في الموسم الماضي، المهم أنا سعيد بالنقاط الثلاث المضافة لرصيدنا وهي هدية لأنصارنا ومحبي النادي “.

بورقعة-ع