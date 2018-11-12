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Real Madrid's Belgian goalkeeper Thibaut Courtois celebrates at the end of the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Valladolid FC at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on November 3, 2018. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

كورتوا: قرار بقاء سولاري خارج إرادة لاعبي ريال مدريد

12 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 36 زيارة

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أن قرار بقاء سانتياغو سولاري، المدير الفني المؤقت للفريق، يعتمد على النادي وليس إرادة اللاعبين.

وتولى سولاري، المهمة الفنية لريال مدريد بشكل مؤقت، عقب إقالة جولين لوبيتيغي، بعد الهزيمة 1-5 أمام برشلونة في الكلاسيكو.

وقال كورتوا، في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال “بقاء سولاري؟ إنه قرار يعتمد على النادي، بالرغم من أننا معه، ويمكننا أن نرى أننا في حالة ارتياح كبيرة داخل الملعب”.

وتابع “سعداء بتخطي عقبة سيلتا فيغو خارج الديار، لحظة توقفي في التصدي لكرة ياغو أسباس كانت مهمة للغاية، أعتقد أنني فعلت ذلك بشكل جيد، سعيد لمساعدة الفريق الملكي”.

وأتم “كنا سعداء للغاية بعدما علمنا أن برشلونة خسر مباراته أمام ريال بيتيس، لقد طالبنا أنفسنا بتحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية”.

وعاد ريال مدريد بفوز كبير على حساب سيلتا فيغو، بنتيجة 4-2، في إطار الجوالة الـ 12 من عمر الليغا، ليقلص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى 4 نقاط.

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