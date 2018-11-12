مدرب نوتنغهام: ” أتمنى أن تتضح مدة غياب سوداني في فترة التوقف الدولية”

أدلى أيتور كارانكا مدرب نوتنغهام فوريست بتصريحات تكلم فيها عن وضع فريقه بعد الوصول لفترة التوقف الدولي التي ستبدأ اليوم، كارانكا تكلم أيضا عن حال بعض لاعبيه ومن ضمنهم لاعب الخضر هلال سوداني، وبصورة مفاجئة عبر كارنكا عن عدم ثقته في رؤية سوداني في اللقاء المقبل بعد أسبوعين وأكد أن الأمر يبقى معلقا وقال:” نحن مازلنا في انتظار عودة هلال سوداني، لغاية الآن مازلنا لا نعرف متى سيعود إلينا، لكن على العموم أتمنى أن تتضح الأمور بشأنه أثناء فترة التوقف الدولي المقبلة، أمل ألا يمر وقت طويل قبل أن يعود سوداني للمشاركة” ويعيش سوداني واحدة من أسوأ فترات مشواره الاحترافي، حيث أصيب للمرة الثالثة منذ بداية الموسم، ما قلل بدرجة كبيرة عدد مشاركاته وهو الذي كان يعول كثيرا على تقديم موسم أول كبير في إنجلترا .

بورقعة-ع

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