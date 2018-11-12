مدوار يخرج عن صمته، يعترف بأخطائه ويرد على اتهامات ملال :

خرج نهار أمس رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن صمته بعد السكوت الذي اكتنفه طيلة الفترة الماضية، عقب الاتهامات الخطيرة التي وجهها له رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال، عند إصدار مدوار لقرار تأجيل مباراة الكلاسيكو بين الكناري وسوسطارة، وهو ما أثار حفيظة ملال الذي شن عبر العديد من المنابر الإعلامية هجوما شرسا على رئيس الرابطة متهما إياه بخدمة مصالح نادي اتحاد العاصمة.

مدوار: “كل ابن آدم خطاء وأعترف بارتكابي لبعض الهفوات”

في بداية التصريحات التي أطلقها رئيس الرابطة نهار أمس الأحد، أكد عبد الكريم مدوار بأنه يعترف ببعض الهفوات التي ارتكبها حين صرح لوسائل الإعلام يقول:” كل ابن آدم معرض لارتكاب الأخطاء، وأنا أعترف بارتكابي لبعض الهفوات، لكن هذا لا يعني بأني أقصد وراء ذلك خدمة مصالح أطراف على حساب أخرى، وأرفض رفضا قاطعا اتهامي بهذه الصفات”.

“أتحمل مسؤولية أخطائي لكن لا يجب تضخيم الأمور”

كما لم يخف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم عبد الكريم مدوار استعداده لتحمل المسؤولية كاملة للأخطاء التي وقع فيها بسبب اتخاذه للقرارات الارتجالية من دون العودة إلى مكتبه التنفيذي في الرابطة حين قال: ” لقد أكدت لكم بأني ارتكبت بعض الأخطاء، وأنا هنا أمامكم لتحمل كامل مسؤولياتي في ذلك، لكن ما لا يجب أن يحدث، هو تضخيم الأمور ومنحها أكثر من حجمها الحقيقي”.

“البعض أراد الاستثمار في قضية تأجيل مباراة وهذا أمر محير”

كما اتهم الرجل الّأول في الرابطة الوطنية المحترفة، بأن هناك بعض الأطراف أرادت الاستثمار في قضية تأجيل مباراة لشن هجوم عنيف على الرابطة ومسؤوليها حين استرسل في تصريحاته قائلا: ” صراحة أنا مندهش للحرب التي شنتها بعض الأطراف على شخصي، وحتى على مكتب الرابطة، وذلك ليس لشيء إنما من أجل اتخاذ قرار تأجيل مباراة واحدة بـ24 ساعة فقط، وهذا يحدث في كل بطولات العالم فما هو مفهوم ذلك التصرف من هؤلاء الأشخاص “.

“كنت قادرا على الرد بقوة على الاتهامات لكني اتخذت موقف التعقل في القضية”

لم يخف رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم مدوار بأنه كان قادرا على الرد على تلك الاتهامات وفي وقتها، لكنه فضل موقف التعقل وعدم الدخول في أمور هو في غنى عنها، وحتى أسبابها ليست دافعا حقيقيا يستحق كل ذلك التهويل حين قال مدوار في هذا الشأن: ” لقد كنت قادرا على الرد وبقوة على كل تلك التصريحات الخطيرة في حقي، وأدافع عن نفسي من الاتهامات الموجهة لشخصي، لكني فضلت موقف “العقال” وتريثت من دون أن أبدي أي ردة فعل حفاظا على نظافة شخصي أولا، ثم على قيمة مكتب الرابطة الثابت، وهو ما دفعني لاتخاذ موقف المتفرج وفقط”.

“لا أسمح لأي شخص أو طرف بالتدخل في حياتي الشخصية”

بعدما كان رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال قد اتهم مدوار بالجلوس في المقاهي وإبرام اتفاقياته في ذلك المكان، أكد رئيس الرابطة حول هذه القضية يقول: “أنا لا أسمح لأي شخص بأن يتدخل في حياتي الشخصية، أجلس في المقاهي العادية أو تلك التي فيها الشيشة، هذا أمر يخصني وحدي وليس لأي طرف آخر أن يتدخل في خصوصياتي”.

“لماذا صوروني في المقهى ولم يصوروني في المسجد”

صرح مدوار بأن من أخذ له صورا في المقهى لتذيعها بعض القنوات هو غير مبال لذلك، لكنه تساءل في نفس الوقت عن فحوى هذه الصور ولماذا لم يصوروه وهو داخل المسجد حين قال: “أنا لا أبالي بأخذ صور لي في المقهى، وحتى الشاب الذي صورني أسامحه، لكن الأهم لماذا لم يصورونني وأنا بصدد دخول مسجد أو الخروج منه، ما يعني بأن من أخذ لي صورا يريد الإساءة لشخصي وليس لأمر آخر”.

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