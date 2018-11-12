مقربون من براهيمي أعلموا نادي إيفرتون برغبته في الرحيل :

كشف موقع “ريد إيفرتون” المقرب من نادي إيفرتون الإنجليزي كما يظهر من اسمه أن بعض الأشخاص لم يكشف عن هويتهم ولا مراكز عملهم مقربون ي أعلموا النادي بقرب رحيل لاعب الخضر عن ناديه بورتو، وكشفت التقارير الإنجليزية أن تلك الخطوة قد تعبر عن رغبته اللاعب في الانتقال لها النادي بالتحديد وأن من أعلموا مسيري إيفرتون ربما يكونون مقربين من اللاعب أو م داخل إدارة بورتو، وينتهي عقد براهيمي بنهاية الموسم الحالي ويعتبر إيفرتون من أكثر الأندية التي اهتمت بضمه طيلة السنوات الثلاث الأخيرة حتى أنه كان الأقرب حين تنقل ياسين للغوديسون بارك في صيف 2016 قبل أن تفشل الصفقة.

هل فشل بورتو في إقناعه بشكل رسمي بالتجديد؟

إعلام مسيري نادي إيفرتون برغبة براهيمي بالرحيل ربما يكون مؤشرا على رغبته في الانتقال لهذا النادي بالتحديد لكن ربما قد يعني مؤشرا عن فشل إدارة بورتو في إقناع اللاعب بالبقاء أيضا، تقارير برتغالية قالت مؤخرا أن إدارة بورتو ستقوم بمحاولة أخيرة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية ولا يعلم إن كان قد قامت بهذه الخطوة فعلا وفشلت أم أن العرض الجديد الذي سيقدم لن يغري الجزائري بالبقاء، وهذا وكشفت التقارير الإنجليزية عن رغبة نيوكاسل أيضا ي الاستفادة من الخطوة وفي هذا الشأن كنا قد أشرنا لاهتمام الماكبايز ببراهيمي في وقت سابق .

بورقعة-ع

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