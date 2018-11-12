مهاجم بوكا جونيورز: كنا أفضل فنيًا.. ولكن النتيجة عادلة

أكد مهاجم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، داريو بينديتو، أن تعادل فريقه على ملعبه بنتيجة 2 / 2 مع ضيفه ريفر بليت في ذهاب نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس كان عادلا.

وقال بينديتو، صاحب الهدف الثاني لبوكا جونيورز: “قدمنا مباراة متميزة، لقد أخطأنا في التعامل مع إحدى الكرات مما كلفنا غاليا، الفريقان قدما مباراة جيدة”.

وأضاف هداف بوكا جونيورز الذي سنحت له فرصة كبيرة لتسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة، لكن براعة حارس مرمى ريفر بليت، فرانكو أرماني، حرمته من هذا الإنجاز، قائلا: “بوكا كان أفضل فنيا ولكن النتيجة عادلة”.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة الحاسمة بين قطبي الكرة الأرجنتينية في الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري على ملعب ريفر بليت.

وعلى جانب أخر، قال رامون أبيلا، صاحب الهدف الأول لبوكا جونيورز: “كدنا نفوز بالمباراة في النهاية، الآن علينا أن نحسم المواجهة هناك”.

وأضاف: “نشعر بالأسف حيال الطريقة التي جاء بها الهدفان اللذان سكنا مرمانا، كان هناك تصرفات صائبة وخاطئة من كلا الجانبين”.