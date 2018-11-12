مورينيو: تواجد فيلايني حطم خطتنا في الديربي

أكد جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه أُجبر على البدء بالبلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط الفريق، أمام مانشستر سيتي، خلال مباراة الديربي أمس الأحد، بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق السيتيزنز فوزًا بنتيجة (3-1)، على اليونايتد، ليستمر الفريق في صدارة الترتيب برصيد 32 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول.

وقال مورينيو، في تصريحات وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية: “بالطبع، افتقدنا بول بوغبا، واحدة من الأشياء التي حطمت خطتنا كثيرًا، لذلك تواجد فيلايني منذ بداية المباراة”.

وأضاف “ذلك لأن فيلايني ليس في حالة جيدة لأن يشارك لمدة 90 دقيقة، كان هائلاً في جهوده، لكنه لم يكن في أفضل حال للقيام بذلك”.

وتابع “وفي الحالة الطبيعية، أنا أعتمد على فيلايني في الجزء الأخير من المباراة، تخيل هذه المباراة مع نزول فيلايني منتعشًا والنتيجة 2-1، في آخر 25 دقيقة، هذا أمر مهم بالنسبة لنا”.

وأردف البرتغالي “أعتقد أن الأداء لم يكن سيئًا في المجمل، قدمنا أداء مصحوبًا بالأخطاء التي دفعنا ثمنها، كل الأهداف جاءت من أخطاء، وضد فريق مثل السيتي إذا أخطأت ستتم معاقبتك”.

وأتم “الهدف الأول كان سيئًا أن نستقبله، والثاني أسوأ، الثالث قتل كل شيء”.