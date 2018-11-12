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هني يلعب أول تسعين دقيقة هذا الموسم :

12 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 73 زيارة

يبدو أن معنويات الدولي الجزائري سفيان هني ستكون في الحضيض أثناء فترة التوقف الدولي والتي بدأت رسميا اليوم، هني خسر أمام فريق دينامو أوفا المتواضع وصاحب المركز قبل الأخير، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد في الدوري الروسي، سفيان وكبقية زملائه قدم مستوى متواضعا وسينال بسبب ذلك النقد اللاذع كالعادة، بالعودة للقاء فقد عرف رقما مميزا لهني، حيث وبعد 14 جولة أكمل لاعب أندرلخت السابق أول تسعين دقيقة له منذ بداية الموسم، حيث شارك سابقا إما كبديل أو كأساسي ليخرج في حدود الساعة لعب.
بورقعة-ع

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