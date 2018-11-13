ألبا يفند الشائعات حول علاقته بإنريكي :

قال جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، إنه لا يملك أي مشكلة مع المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، على الرغم من أنه لم يستدعه خلال الأشهر الماضية.

وقال ألبا، في مؤتمر صحفي اليوم: “إنريكي كان يساعدني دائمًا، أعتقد أنه شخص جيد جدًا، ولم يكن لدي أي مشكلة معه”.

وعن حقيقة المكالمة التي تمت بينهما قبل ضمه للمنتخب، أوضح: “لم يكن هناك أي اعتذار مني أو منه، لم يكن هناك أي اتصال بهذا الشأن”.

وعما إذا كان نادما على ما قاله عندما صرح بأن العمل مع إرنستو فالفيردي، مدربه الحالي في برشلونة، أفضل من العمل مع إنريكي، قال: “رغبة اللاعب هي الحصول على أكبر عدد ممكن من الدقائق، وفي النهاية كل شيء ذهب خارج السياق”.

وتابع: “لست نادمًا على قول إنني أريد لعب المزيد من الدقائق، لدي علاقة رائعة مع فالفيردي وإذا وضعني على المقاعد فسأقول نفس الشيء”.

وحول غيابه عن المنتخب مؤخرا، أكمل: “أخذت الأمور بسهولة، لست صغيرًا وقد نضجت، لدى المدرب العديد من الخيارات، وفي آخر قائمتين اختار غيري والآن أنا موجود، هذا يجعلني أكثر حماسًا”.

وتابع: “لقد شعرت بالكثير من المودة من زملائي، أكثر من المرات السابقة، على الرغم من أننا عملنا معا سابقًا، لكنني لاحظت دعم الجميع لي، أشعر بالامتنان لذلك، أنا سعيد للاستمرار في المنتخب”.

وحول دعم القائد سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، قال: “نعم لقد دعمني، أشعر بالامتنان لكل المودة التي تلقيتها من زملائي والمشجعين ووسائل الإعلام، لقد لعبت موسمًا جيدًا وأشعر براحة شديدة ودائمًا ما قلت إن القرار للمدرب، وأنا أحترم رأيه، لكننا على ما يرام”.

وعن علاقته بإنريكي، أكد: “لا يجب أن ننسى الماضي لأنه لم يحث أي شيء بيننا، لم أناقشه أبدًا وهو يعرفني وأنا كذلك، وأكرر أنه ساعدني كثيرًا في السابق”.

وأردف: “لقد أجريت تدريبين مع الفريق ومن المؤكد أنه يملك الأفكار نفسها، رأيت أشياء مشابهة جدًا لما كنا عليه في برشلونة، إنه مدرب جيد ويحلل الخصم بطريقة جيدة للغاية، متأكد من أنه سيمنح المنتخب الفرحة”.

واختتم: “لقد قلت دائمًا إن هدفي هو أن أحقق نتائج جيدة مع فريقي، والمنتخب هو بمثابة المكافأة، لقد لعبت شهرين بشكل جيد ولهذا أتيت للمنتخب، إنها الجائزة الكبرى بالنسبة لي”.