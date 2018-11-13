أندية البريمير ليغ تعيق مفاوضات مرسيليا مع براهيمي :

كشفت صحيفة “لو 10 سبور” الفرنسية يوم أمس أن رغبة نادي مرسيليا في ضم الدولي الجزائري ياسين براهيمي قد تتعقد، فمع قرب فتح باب الانتقالات وبدأ المفاوضات بشكل رسمي كشفت الصحيفة السابقة أن أندية كثيرة من البمرير ليغ بدأت تتحرك بالفعل صوب ياسين، ولم تشر التقارير الفرنسية للطريقة التي قد تعيق بها هذه الأندية انتقال ياسين، لكن من دون شك تقصد المغالاة في الصفقة لحد لا تستطيع إدارة مرسيليا ضمه.

المدير الرياضي للنادي الفرنسي يصر على ضمه

إلى ذلك كشفت صحيفة “لو 10 سبور” أن أسطورة البارصا والمدير الرياضي الحالي لمرسيليا أندوني زوبي زاريتا يصر على ضم رياض ولا يبالي بالاهتمام الكبير الذي يلقاه، ويأمل زوبي زاريتا في إقناع براهيمي عند أول لقاء بينهما في جانفي المقبل، حيث كشفت ذات التقارير أن إدارة النادي الجنوبي ستتقدم بعرض رسمي أول في أقرب فرصة ممكنة.

ماركو سيلفا مدرب إيفرتون يعرفه ويصر على ضمه

دائما مع أخبار براهيمي ولكن ننتقل لصحيفة “أجوغو” البرتغالية هذه المرة، حيث كشفت في عددها ليوم أمس أن عديد الأندية الإنجليزية تصطف حاليا عند باب إدارة بورتو لطلب ود النجم الجزائري ياسين براهيمي، ذات الصحيفة قالت أن نادي إيفرتون يبدو الأقرب لضمه ليس فقط لسطوته المالية وللإغراءات الفنية التي يتمتع بها النادي الأزرق لكن أيضا لتواجد ماركو سيلفا المدرب البرتغالي على رأس النادي، أجوغو قالت أن سيلفا سيتولى بنفسه إقناع ياسين لأنه يعرفه جيدا وهو عامل لا يتوفر عليه باقي المدربين.

ناصري قد يبعد براهيمي عن واست هام نهائيا

دائما مع براهيمي كشف أمس موقع “ريد وسات هام” المختص بأخبار النادي اللندني أن إدارة الهامرز تريد بشدة التعاقد مع براهيي، الموقع السابق قال أن الإدارة تدرك مدى الصراع على براهيمي لكنها سائرة في سعيها لضم الدولي الجزائري نظرا للمغريات الكبيرة في الصفقة، لكن وفي وقت لاحق من يوم أمس أجمعت الصحف البريطانية أن الهامرز أتموا نهائيا صفقة الفرنسي سمير ناصري على أن يكون الإعلان عنها في وقت قريب جدا ما قد يعني أن التعاقد مع براهيمي قد يلغى خاصة بتواجد لاعب آخر كبير في نفس مركزه وهو البرازيلي أندرسون.

ع- ب

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