الموقع الرسمي لنادي شالك يؤكد أن غياب بن طالب كان بسبب الإصابة :

أعد الموقع الرسمي لنادي شالك الألماني أمس الاثنين تقريرا عن لاعبيه المعني، بالتنقل لمنتخبات بلدانهم من أجل اللعب في فترة التوقف الدولية الحالية، التقرير المعد من طرف موقع شالك الرسمي أتى على ذكر لاعب الخضر نبيل بن طالب، حيث قال أنه يعاني من إصابة ولذلك قرر الناخب الوطني جمال بلماضي عدم استدعائه، وبحسب ذات التقرير فإن بن طالب يعاني من إصابة على مستوى الظهر وهي إصابة تستلزم وقتا من الراحة من أجل شفائه، حيث سيعمل لاعب الخضر في الفترة الحالية من أجل التعافي منها للحاق بأول لقاء بعد فترة التوقف.

الأمر غير منطقي لأن بلماضي أعد القائمة قبل آخر لقاء لشالك

تبرير الموقع الرسمي لشالك لعدم استدعاء بن طالب يبدو غير منطقي بالمرة، حيث كان الناخب الوطني قد أعلن عن قائمة المعنيين بلقاء الطوغو سهرة السبت إلى الأحد وشالك لعب آخر لقاء له في الدوري يوم الأحد وشارك فيها نبيل أساسيا وأكمل فيه التسعين دقيقة، وحتى وإن كان بلماضي قد أعفاه لإصابة سابقة فإن الأمر غير منطقي أيضا لأن بن طالب سبق وشارك في لقاء رابطة الأبطال ضد نادي غلطة سراي والذي جرى سهرة الأربعاء الماضي، كل هذا يعني أمرا واحدا فقط وهو أن إعفاء نبيل كان قرارا فنيا وليس لأمور أخرى.

ع- ب

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