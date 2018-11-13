بانينكا: فخور بتنفيذ قائد ريال مدريد ركلات الجزاء على طريقتي الخاصة

أبدى الأسطورة أنطونين بانينكا النجم الشهير والمعروف بأسلوبه الخاص في تنفيذ ركلات الجزاء سعادته الكبيرة برؤوية النجم الكبير سيرجيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني وهو ينفذ ركلات الجزاء على طريقته المعروفة.

وأصبح راموس يتفنن في تنفيذ ركلات الجزاء التي يحصل عليها فريقه على طريقة بانينكا حيث سجل العديد من الأهداف بهذه الطريقة وأخرها بشباك سيلتافيغو منافس فريقه بالجولة الماضية ببطولة الليغا والتي انتهت بفوز الميرنغي بنتيجة 4-2.

بانينكا يعتبر أحد أساطير تشيكسلوفاكيا بين عامي 1973 و 1982 حيث كان يجيد شغر مركز الوسط المهاجم وخاض العديد من التجارب على مستوى الأندية الأوروبية وأبرزها نادي رابيد فيينا النمساوي.

ونال بانينكا شهرته الواسعة بسبب أسلوبه الخاص في تنفيذ ركلات الجزاء حيث حظت تلك الطريقة باهتمام دولي كبير وذلك عقب صعود منتخب تشيكسلوفاكيا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية في عام 1976 عقب تعادلها مع ألمانيا الغربية في العاصمة بلغراد.

وفازت تشيكسلوفاكيا في هذه المباراة بركلات الجزاء بنتيجة 4-3 عندما سجل بانينكا ركلته بهذه الطريقة حيث حاول وضع الكرة في الركن الأيسر من المرمى لكنه استغنى عن ذلك ووضعها بالطريقة التي أصبحت مسجلة بإسمه بالوقت الراهن.

ومن ذلك الحين نالت طريقة بانيكا في تنفيذ ركلة الجزاء شهرة واسعة وقام العديد من اللاعبين بتنفيذ تلك الطريقة ولكن راموس أصبح يتقن تنفيذها بصورة كبيرة فدائماً ما يلجأ لها عندما يتقدم لتسديد ركلة جزاء لفريقه وهو ما جعل الاسطورة صاحب ال 69 عاماً يشعر بالفخر.

وخلال تصريحات له عبر احدى الصحف الإسبانية قال بانينكا: “أعرف تماماً أن سيرجيو راموس يقوم بتنفيذ ركلة الجزاء بأسلوبي الجميع يقول ذلك الأن”.

وتابع: “هذا الأمر يُعيد بداخلي ذكريات بلغراد عام 1976 تعود الى الحياة مرةً أخرى الحقيقة أنني أقدر ذلك كثيراً وهذا يمنحني ذكريات رائعة ويجعلني أشعر بعاطفة كبيرة”.

وأضاف: “أنا فخور حقاً بأن راموس قام بتطوير تنفيذ الركلة بهذه الطريقة مثله مثل العديد من اللاعبين الكبار اللذين يستخدمونها أيضاً أثناء تنفيذ ركلات الجزاء”.

وأردف: “راموس هو واحداً من أفضل اللاعبين في العالم بدون أي شك إنها ليست المرة الأولى التي ينفذ خلالها ركلة جزاء بهذا الأسلوب فهو يفعلها بإنتظام وأنا أشعر بالسعادة من أجل ذلك”.

وتابع: “أتذكر أن أول مرة قام راموس بتنفيذها لم يقدمها بالشكل الجيد لكنه نجح في تسجيلها بنجاح وهذا هو الشيء المهم في النهاية لكن ركلته الأخيرة أمام سيلتافيغو كانت أكثر ركلة تم تنفيذها بأناقة وإتقان لقد شاهدتها واستمتعت بها كثيراً وأنا اقدر ذلك إنه هدفاً رائعاً دون أدنى شك”.