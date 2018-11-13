بيريز يجهز مكافأة سولاري خلال التوقف الدولي :

يجتمع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع مدرب الفريق سانتياغو سولاري، خلال الأسبوع الجاري، للمرة الأولى، منذ أن تم تعيين الأرجنتيني مديرًا فنيًا.

وتقول صحيفة “ماركا” الإسبانية، إنه بعد أسبوعين من التهاني بين بيريز وسولاري، آن الأوان لاجتماع الاثنين للمرة الأولى، مستغلين فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضحت أن بيريز يشعر بالسرور من الأداء الذي يقدمه سولاري مع الفريق، وسيتم منحه عقدًا جديدًا حتى جوان من عام 2020، خاصة أن المدرب الأرجنتيني يريد الشعور بالدعم من قبل الإدارة.

وأشارت إلى أن سولاري لم يطلب من بيريز المزيد من المال أو تدعيم الكاستيا عندما كان مدربًا لهم قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول، وفي ريال مدريد يعتبرونه يعمل بلا كلل أو ملل، وهذا ما دفع النادي للمراهنة عليه بعد رحيل جولين لوبيتيغي.

وسيكون سولاري الآن في تحدٍ جديد خلال عام ونصف في عقده الجديد مع النادي، لكنه يدرك أن الخروج خالي الوفاض في نهاية الموسم ربما يعني رحيله عن الفريق.