تايدر: “أمامنا أسبوع من أجل التحضير الجيد للقاء الطوغو”

أدلى لاعب الخضر ونادي مونتريال إيمباكت الكندي سفير تايدر بتصريحات مقتضبة عقب وصوله للجزائر من أجل دخول تربص المنتخب الوطني الذي انطلق رسميا يوم أمس، سفير أكد على ضرورة التحضير الجيد للقاء وقال: “سنسافر للطوغو من أجل تحقيق النصر ولا شيء غير ذلك، لدينا الوقت من أجل الاستعداد للقاء أمامنا أسبوع كامل وعلينا الرفع من جاهزيتنا لهذا اللقاء المهم

“الضغط موجود لكن علينا أن نكون إيجابيين”

بعد ذلك تكلم تايدر عن الضغط الوجود داخل المجموعة بسبب أهمية اللقاء، تايدر لم ينف ذلك لكنه أكد على ضرورة مسايرة الأمر وأنهى تصريحات بالقول: “الضغط موجود بكل تأكيد لكن علينا أن نكون إيجابيين وعلينا تحقيق النقاط الثلاث من أجل التأهل، الثقة موجودة في المجموعة وسنبرز أفضل ما لدينا من إيجابيات”.

ع- ب

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