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تصرف ستيرلينغ يثير غضب غوارديولا :

13 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 29 زيارة

عنف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، لاعب الفريق، عقب الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت الكرة بحوذة ستيرلينغ خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث فضَّل اللاعب الاحتفاظ بالكرة، وهو ما آثار غضب جماهير ولاعبي الخصم، وأدى إلى استفزازهم.

عندما أنهى الحكم المباراة، بحث المدرب الإسباني عن سترلينغ، حيث التقطت الكاميرات غوارديولا وهو يتحدث إلى لاعبه، وأشارت التقارير أنه أخبره بعدم ارتياحه للأفعال التي قام بها في الدقائق الأخيرة، وحاول الجناح الشاب تبرير أفعاله، وفي النهاية عانق المدرب لاعبه.

وكان تصرف سترلينغ قد أثار غضب لاعب مانشستر يونايتد، خوان ماتا، الذي أرتأى أن ستيرلينغ يهين فريقه، وبعد صافرة النهاية كان أول شيء قام به غوارديولا هو التوجه إلى ستيرلينغ في الملعب ليوبخه.

ويحتل مانشستر سيتي بطل الدوري في الموسم الماضي، صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، متفوقًا على ليفربول صاحب الـ30 نقطة في المركز الثاني، وتشيلسي صاحب الـ27 نقطة في المركز الثالث.

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