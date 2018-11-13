روني: لن أعود لأوروبا

أكد المهاجم المخضرم واين روني، الذي سيخوض يوم الخميس المقبل مباراته الأخيرة مع منتخب إنجلترا، أنه سيسدل الستار على مسيرته في الولايات المتحدة التي يلعب فيها حاليا مع نادي دي سي يونايتد.

وانضم الهداف التاريخي لـ”الأسود الثلاثة” برصيد 53 هدفا لصفوف الفريق الأمريكي الصيف الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات ونصف، قادما من إيفرتون الإنجليزي، بعد 13 عاما من ارتداء قميص مانشتسر يونايتد.

وقال روني خلال مؤتمر صحفي اليوم “اتخذت قراري بالذهاب للولايات المتحدة، وعندما أقرر شيئا، أسخر كل تركيزي له”.

وأردف “الالتزام التام مع فريقي دي سي يونايتد أمر مهم بالنسبة لي. لست مستعدا للعودة إلى إنجلترا معارا. أنا سعيد هناك وأولادي يذهبون للمدرسة، سيكون من الظلم لهم ترك كل هذا. سأنهي مسيرتي هناك”.

وبهذا ينفي روني (33 عاما) فكرة العودة لأوروبا على سبيل الإعارة خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، مثلما فعل نجوم سابقين مثل الإنجليزي ديفيد بيكهام والفرنسي تييري هنري.

ولم يحدد روني المدة التي سيلعبها أمام الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل، وهي المباراة التي تأتي كتكريم لمسيرته الدولية الطويلة مع إنجلترا حيث سيكمل خلالها 120 مباراة.

وأضاف “سألعب خلال المدة التي سيحددها غاريث (ساوثغيت). أعلم أنها مباراتي الأخيرة، ولا أريد أن أضع ضغوطا عليه، ولا حتى بارتداء القميص رقم ’10’ وشارة القيادة. أخبرته بأن يأخذ ما يريده من المباراة، وعندما يرى أن الفرصة مناسبة لإخراجي، فليفعل”.

وستقام المباراة على ملعب (ويمبلي)، وستكون بمثابة خير إعداد لإنجلترا لمواجهتها المهمة في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام كرواتيا يوم 18 من الشهر الجاري على نفس الملعب.