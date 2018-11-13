كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية الذائعة الصيت عن تشكيلتها المثالية للدوري الفرنسي الدرجة الأولى يوم أمس، التي عرفت تواجد لاعب الخضر ونادي نيس يوسف عطال، تواجد عطال في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي كان منتظرا بعد تألقه الكبير في لقاء نيم، حيث كان وراء الفوز المحقق، وكان عطال قد قدم أداء كبيرا وسجل هدفا هو الأول له هذا الموسم سمح له بحجز مكانه مع الكبار وهي بالمناسبة ليست المرة الأولى.

تلقى إشادة كبيرة مرة أخرى

لا يمر يوم إلا ويتلق اليافع الجزائري إشادة من الإعلام الفرنسي، الصحافة الفرنسية قالت أن عطال بدأ ينضج ما سمح له بحجز مكان دائم ليس هذا وحسب بل التفوق على كبار اللاعبين في نفس مركزه في كل الدوري، ونجح عطال في إزاحة المخضرم جالي، حيث قيل أنه سيلعب له دور البديل فقط لكن لاعب كورتري السابق لم يرض بذلك وقدم المستويات التي سمحت للمدرب بتفضيله.

التحق بتربص المنتخب ومعنوياته في السماء

بعد اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي والإشادة الكبيرة التي حصل عليها من مختلف أطياف الإعلام الفرنسي ستكون معنويات لاعب الخضر في السماء، عطال التحق يوم أمس بتربص المنتخب الوطني تحسبا للقاء الطوغو ومن دون شك فإن تألقه سيساعده على الرفع من مستوياته والتأكيد على أحقيته بحجز مكان أساسي دائم مع الخضر.

زار زملاءه السابقين في بارادو قبل دخول تربص المنتخب

في الأخير نشير إلى أن عطال استغل تواجده في الجزائري في وقت مبكر حيث حل بها يوم الأحد الماضي من أجل زيارة زملائه السابقين في بارادو، وذلك في الحصة التدريبية التي خاضوها يوم أمس الاثنين، وتعود عطال على مثل هذه المبادرات فرغم ما وصل إليه من تألق إلا أنه لم ينس زملاءه السابقين وسبب تألقه.

ع- ب

مرتبط