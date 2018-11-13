غلام يصر على العودة في اللقاء المقبل من الدوري :

كشفت صحيفة الكوريري ديلو سبور الإيطالية في عددها ليوم أمس أن الدولي الجزائري فوزي غلام يرى أنه بات جاهزا للمشاركة والعودة، الكوريري قالت أن غلام استدعى لعديد اللقاءات السابقة ومنذ حوالي شهر من الآن لكنه للأسف لم يسجل بعد أول مشاركة لذلك يرى أن الوقت بات مناسبا جدا للعودة، ويرى غلام أن لقاء كييفو في الجولة المقبلة سيكون الموعد لعودته.

فوزي سيستغل فرصة التوقف الدولي للتفوق على منافسه ماريو روي

يرى لاعب الخضر أن الفرصة ستكون مواتية جدا ضد كييفو لأنه أول لقاء سيلي فترة التوقف الدولي ففي الوقت الذي سيسافر فيه بقية زملائه للعب دوليا مع منتخبات بلدانهم سيعمل هو على الرفع أكثر من جاهزيته ليتفوق، ولو قليلا على ماريو روي البرتغالي والسيد هيساي الألباني، ويبدو الأمر جد منطقي، لأن أنشيلوتي سبق وصرح أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة مميزة لتحضير الجزائري.

لقاء كييفو سهل على الورق

في الأخير كشفت صحيفة “الكوريري ديلو سبور” أن لقاء كييفو قد يكون فرصة غلام للعودة ليس فقط لأنه يريد ذلك بل لأن أنشيلوتي قد يريد ذلك أيضا، الصحيفة الإيطالية الشهيرة قالت أن لقاء كييفو سهل على الورق بما أنه ضد صاحب المركز الأخير بصفر نقطة، وهو بمثابة لقاء تحضيري ولن تكون هناك فرصة أحسن أمام كارلو أنشيلوتي من أجل إعادة الجزائري للمنافسة بعد غياب دام امتد لقرابة الـ 13 شهرا.

ع- ب

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