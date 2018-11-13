قضية ابتزاز جديدة تطارد بنزيما :

احتجزت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، 3 من أقارب كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، للاشتباه في تورطهم بقضية ابتزاز جديدة.

وكشفت صحيفة ليكيب، أن رجلين وامرأة تم حبسهم، بسبب الاستجابة لشكوى مقدمة ضدهم من شخص آخر، قال إن الثلاثي قاموا باختطافه وعزله بسبب الخلاف حول سداد 50 ألف يورو، كانت مقدمة من أحد الرعاة لبنزيما.

وأضافت الصحيفة أن الشخص الذي تقدم بالشكوى، قبضت عليه شرطة الجمارك في مطار مراكش بالمغرب، ثم أطلقت سراحه، ولكنها صادرت المبلغ المذكور.

إلا أن أفراد عائلة بنزيما اعتبروا أن هذا الشخص خدعهم وهرب بالمال، لذلك قاموا باختطافه وحبسه وابتزازه من أجل الحصول على المبلغ.

وتقدم هذا الشخص بشكوى إلى الشرطة الفرنسية في 8 أكتوبر/تشرين أول الماضي، لتحقق في القضية ويتم حبس الثلاثي.