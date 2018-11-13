لاعبو المنتخب الوطني التحقوا تباعا وأجروا أول حصة تدريبية أمس :

التحق لاعبو المنتخب الوطني الجزائري ابتداء من صبيحة نهار أمس تباعا بمركز سيدي موسى الدولي، مكان إجراء التربص التحضيري الذي يسبق تنقل الخضر إلى الطوغو لمواجهة رفقاء أديبايور، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمام إفريقيا 2019، حيث حضرت عناصر المنتخب الوطني في الموعد الذي حدده الطاقم الفني للخضر بقيادة جمال بلماضي، قادمة من مختلف المطارات الأوروبية، حيث وجد اللاعبون البعض من أعضاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في انتظارهم ببهو الفندق، و استقبلوهم وقادوهم إلى مركز سيدي موسى.

بلماضي استقبل بعض اللاعبين في مركز سيدي موسى

وجدت بعض العناصر التي التحقت بمركز سيدي موسى المدرب جمال بلماضي في انتظارها، إذ استقبل اللاعبين مباشرة عند وصولهم للمركز واطمأن على حالتهم بعد الرحلة التي قادتهم من مكان إقلاعهم إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة، يذكر أن الناخب الوطني لم يلتق بجميع اللاعبين نظرا لبرنامج الرحلات المتفرق.

بوراس كان في انتظار وصول مبولحي

وجد الحارس رايس وهاب مبولحي مدرب الحراس الجزائري بوراس في استقباله بمركز سيدي موسى، حيث كان رفقة أعضاء الطاقم الفني للخضر، و تزامن تواجد طاقم بلماضي في نفس الفترة التي وصل فيها حارس نادي الاتفاق السعودي إلى مركز سيدي موسى بالعاصمة.

استفسره عن حالته الصحية فور وصوله لفندق الفريق

مباشرة عند وصول مبولحي لمركز سيدي موسى مكان إقامة الخضر خلال التربص التحضيري الجاري، استغل مدرب الحراس بوراس الفرصة ليتحدث ولو لفترة قصيرة مع حارس المنتخب الجزائري الأول رايس مبولحي حول حالته الصحية، ومدى تخلصه من الإصابة التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن المشاركة مع ناديه السعودي في المقابلتين الماضيتين، حيث ظهرت على حارس الخضر ابتسامة عريضة توحي بإمكانية تجهزه والمشاركة في لقاء الطوغو القادم.

الفريق خاض أول حصة تدريبية عشية أمس

على صعيد آخر، خاضت عناصر المنتخب الوطني الجزائري حصة تدريبية خفيفة عشية أمس بمركز سيدي موسى بالعاصمة، وهي الحصة التي استغلها الطاقم الفني للخضر من أجل الحديث إلى لاعبيه ومطالبتهم بالتركيز من الآن على لقاء يوم الأحد القادم بالطوغو.

بلماضي اجتمع باللاعبين قبل انطلاق الحصة

اجتمع الرجل الأول على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني الأول جمال بلماضي بلاعبيه، قبل انطلاق الحصة التدريبية، حيث رحب بالجميع خاصة الجدد منهم، وشرح لهم البرنامج التحضيري الذي سيخضع له رفقاء المهاجم رياض محرز، وهو البرنامج الذي طالب مدرب الدحيل السابق أشباله بضرورة بلوغه قبيل موعد التنقل إلى الطوغو.

محمد دحوي

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