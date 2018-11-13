ماندي يحصد الإشادات والحساب الرسمي لليغا يصفه بقاهر البارصا :

بعد أسبوعين من النقد المتواصل عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي ليحصد الإشادة وهذا بعد أدائه الكبير في لقاء البارصا الذي جرى عشية الأحد الماضي، ماندي قدم مستوى كبيرا جدا في هذا اللقاء، ورغم أن فريقه تلقى ثلاثية كاملة إلا أنه لم يكن مسؤولا عنها، يشار إلى أن بيتيس حقق انتصارا مفاجئا على حساب البارصا في الكامب نو برباعية مقابل ثلاثة أهداف، وهو انتصار أعاد للأذهان مستويات هذا النادي الكبير ضد نفس الخصم.

الحساب الرسمي لليغا” تذكروا هذا الاسم جيدا”

في سياق الإشادات بماندي دائما، وبالرغم من أن الإحصاءات والأرقام السيئة التي منحها نهار أمس موقع هوسكورد الخاص بمنح العلامات للاعبين، نشر الحساب الرسمي لليغا باللغة العربية على الفايس بوك منشورا أعجب الجزائريين كثيرا، الحساب الرسمي لليغا وصف ماندي بقاهر البارصا كما قال” تذكروا هذا الاسم جيدا” ويقدم ماندي أحسن المستويات ضد البارصا منذ انتقاله للعب في إسبانيا، حيث كان دائما يقف سدا منيعا ضد ميسي وسواريز رغم أنهما من أحسن المهاجمين في العالم.

من سوء حظ الخضر ماندي معاقب في لقاء الطوغو

في الوقت الذي يتلقى فيه مدافع المنتخب الوطني الجزائري عيسى ماندي الإشادة من قبل العديد من وسائل الإعلام الاسبانية، نظرا للمستوى الكبير الذي قدمه في المباراة الماضية، يبقى المنتخب الوطني الجزائري أكبر الخاسرين لخدمات مدافع نادي بيتيس الاسباني في مباراة الطوغو المرتقبة نهاية الأسبوع الجاري.

ع- ب

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