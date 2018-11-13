محرز: “مستعدون للطوغو ولا تهمنا الأجواء هناك”

أدلى لاعب الخضر رياض محرز بتصريحات يوم أمس فور وصوله للجزائر قادما من إنجلترا، رياض وعلى عكس المرات السابقة قابل الإعلام بصدر رحب وهي تعليمات مدربه من دون شك بداية حديث رياض كانت عن اللقاء المهم للخضر ضد الطوغو، حيث عبر عن استعداده للقاء مهما كانت المعوقات وقال:” نحن مستعدون للقاء المقبل ضد المنتخب الطوغولي، و أرضية الميدان الاصطناعية لا تخيفنا لأننا مجبرون على التعامل مع كل الظروف الطارئة، مستعدون لرفع التحدي وسنكون في الموعد إن شاء الله”.

“لا داعي لتهويل ما فعله زميلي فيرناندينو”

لاعب السيتي استغل الفرصة أيضا للرد على التهويل الكبير الذي عرفته لقطة زميله فيرناندينو تجاهه ،حيث عاتبه بمسك قميصه بطريقة رأى الجزائريون أنها مهينة، رياض وصف الأمر بالعادي وبرره حين قال:” لم يكن هناك أي شيء يذكر فرناندينو زميلي وما قام به مجرد ردة فعل طبيعية بالنظر للضغط الكبير، الذي كنا نعيشه بسبب اللقاء المهم، فرناندينو صديق رائع ولا أعتقد أن ما قام به يستحق كل هذا التهويل”.

“أشكر الأنصار الذين اختاروني أحسن لاعب في السيتي”

في سياق منفصل نزل الدولي الجزائري ضيفا على القناة الرسمية لناديه وأجاب عن بعض الأسئلة من أنصار النادي والتي أرسلوها سلفا، رياض بدأ بشكر أنصار النادي على التصويت له وقال: ” أشكر الأنصار على تصويتهم واختيارهم لي كأحسن لاعب في الفريق عن شهر الماضي”، هذا وكما أجاب عن أسئلة متنوعة أخرى حين قال: “أعشق كرة القدم منذ كنت صغيرا والدي شجعني على لعب الكرة وأنا سعيد بما وصلت إليه، لا أعرف ماذا كنت سأكون عليه لو لم ألعب كرة القدم وأصبح لاعبا محترفا ..علاقتي جيدة بكل اللاعبين لكن أتفاهم كثيرا مع بنجامين ميندي..أعشق كرة القدم الإنجليزية وأجواءها إنها رائعة”.

ع- ب

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