ممثلو المحليين يمنحون صورة سلبية لبلماضي عن لاعبي البطولة الوطنية :

منح اللاعبون المحليون الثلاثة المتواجدون ضمن القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني جمال بلماضي مؤخرا صورة سلبية عن لاعبي البطولة الوطنية من خلال الثوب الذي لبسوه خلال أول يوم من تواجدهم رفقة المجموعة في تربص المنتخب الوطني، حيث كاد الثنائي شيتة ومزيان أن يلتحق متأخرا عن أول حصة تدريبية للخضر، وبالتالي تضييع الاجتماع الذي برمجه بلماضي قبل موعد انطلاق التربص، في حين أن زميلهما الثالث الحارس زغبة بلغه معاقبته بلقاء واحد من قبل لجنة الانضباط بسبب تصرفه تجاه الحكم بعد نهاية لقاء ناديه الأخير، وهو ما سيمنح صورة سلبية للمدرب الوطني عن تصرفات لاعبيه المحليين.

إدارة اتحاد العاصمة أوقعت شيتة ومزيان في المحظور

أوقعت إدارة نادي اتحاد العاصمة لاعبيها المستدعين لتربص الخضر الجاري شيتة ومزيان في المحظور مع الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك بعدما أقدمت إدارة سوسطارة على توجيه الدعوة لهذا الثنائي واصطحابه معها إلى الباهية وهران، حيث كان الاتحاد على موعد للعب لقاء متأخر أمام المولودية المحلية، هذه المباراة كانت قد تزامنت وتاريخ موعد انطلاق التربص التحضيري الذي برمجه الناخب الوطني عشية أمس بالعاصمة.

استدعت لاعبيها للقاء الحمراوة يوم انطلاق التربص

بالرغم من علمها المسبق بالدعوة التي أرسلها الناخب الوطني جمال بلماضي لثنائي اتحاد العاصمة شيتة ومزيان من أجل الدخول مع المجموعة في التربص التحضيري الذي يسبق لقاء الطوغو، وذلك ابتداء من نهار أمس، إلا أن الإدارة العاصمية أصرّت على اصطحاب هذين اللاعبين معها إلى ملعب وهران من أجل المشاركة في المباراة المتأخرة، يأتي هذا في وقت قرر فيه أخيرا مدرب الدحيل السابق منح الفرصة لبعض العناصر المحلية من أجل التواجد في الكتيبة الخضراء، لكن تصرف إدارة “لياسما” من دون حتى أن تكلف نفسها استشارة بلماضي فاجأ كثيرا الناخب الوطني.

بلماضي لم يتقبل التصرف وطالب اللاعبين بالعودة

من جانبه لم يتقبل مدرب الخضر بلماضي التصرف الذي قام به اللاعبان وإدارتهما، حيث مباشرة بعد أن علم بالأمر طالب بالاتصال فورا بالإدارة العاصمية من أجل أن تعيد اللاعبين ولا تغامر بمشاركتهما في هذه المباراة، حيث عاد مزيان وشيتة من مدينة الشلف ولم يواصلا التنقل مع الفريق إلى مدينة وهران.

حارس الخضر زغبة معاقب من لجنة الانضباط “للفاف”

سلطت لجنة العقوبات التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم عقوبة الإيقاف على لحارس وفاق سطيف زغبة المتواجد حاليا رفقة المنتخب الوطني بمركز سيدي موسى بالعاصمة، من أجل إجراء التربص التحضيري الذي يسبق مباراة الطوغو، حيث عوقب زغبة بسبب الاحتجاج المفرط على الحكم، الذي أدار مباراة الوفاق سطيف وشبيبة الساورة والتي عاد فيها الفوز للضيوف من نسور الصحراء.

مدرب الخضر لا يتلاعب بالجانب الانضباطي..!

من دون أدنى شك، سيشدد الناخب الوطني بلماضي اللهجة مع الثنائي شيتة ومزيان بسبب التصرف الذي بدر منهما، خاصة وأنهما كانا سيضيعان الحضور في الموعد المحدد خلال أول يوم من تربص الخضر من دون ترخيص، وهو ما يرفضه رفضا قاطعا مدرب الدحيل السابق المعروف عليه تشدده وعدم التسامح في الجانب الانضباطي.

م.دحوي

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