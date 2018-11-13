نجم برشلونة السابق يعرض خدماته على ريال مدريد :

أبدى النجم التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة وأكدت الصحف العالمية بأنه قام بعرض خدماته لنادي ريال مدريد الإسباني من أجل ارتداء قميص الميرنغي في الشتاء المقبل.

ومازال نادي ريال مدريد يبحث عن مهاجم مميز لتدعيم الرواق الأمامي بالفريق ووفقاً لما تناقلته وسائل الاعلام الإسبانية فإن لاعب نادي برشلونة الإسباني السابق قد تم وضعه ضمن قائمة المهاجمين الذي يراقبهم الميرنغي.

ويعاني أليكسيس من أزمة نفسية كبيرة داخل جدران ملعب أولد ترافورد ويستهدف الرحيل عن صفوف الفريق حيث أكدت أحدى البرامج التليفزيونية الشهيرة في إسبانيا بأن فيرناندو فيليسيفيتش وكيل أعمال اللاعب قد عرض خدمات موكله على أبطال أوروبا في ظل بحثه عن نادٍ جديد لضم اللاعب في الفترة المقبلة.

كما أكدت احدى الصحف الإنجليزية بأن اللاعب يشعر بالوحدة والتجاهل داخل مانشستر يونايتد ويسعى الى الرحيل عن بطولة الدوري الإنجليزي في شهر جانفي المقبل ليرحل عن صفوف فريقه بعد عام واحد فقط من إنضمامه.

وفي ظل رغبة سانشيز القوية بالإنضمام للعملاق الإسباني فإن إدارة نادي ريال مدريد تُكثف جهودها من أجل ضم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هداف نادي إنتر ميلان الإيطالي والذي سجل 10 أهداف في 13 مباراة رفقة فريقه لكن مع رفض فريقه التام لفكرة رحيله قد يضطر مسؤولي الملكي للبحث عن خيارات أخرى.

وكان سانشيز قد انضم لصفوف الشياطين الحمر في الشتاء الماضي قادماً من صفوف نادي أرسنال ويحصل على راتب سنوي مقداره 23 مليون يورو وعقده ممتد لمدة أربعة أعوام أخرى وسبق وأن خاض تجربة بنادي برشلونة الإسباني ويعرف تماماً أجواء الكرة الإسبانية.

وخاض أليكسيس 141 مباراة بقميص البلوغرانا سجل خلالها 47 هدفاً وكانت أبرز أهدافه بمباراة الكلاسيكو بمرمى ريال مدريد بالمباراة التي انتهت بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 2-1 في أواخر عام 2013.

بدأ أليكسيس سانشيز مسيرته بصفوف نادي كوبريلوا التشيلي وصعف للفريق الأول وخاض أولى مبارياته ضد فريقه ديبورتيس تيموكو وسجله هدفه الأول كلاعب محترف أمام نادي يبورتيس كونسبسيون في شهر مباراة وشارك ببطولة كوبا ليبيرتادوريس.

ولفت سانشيز أنظار نادي أودينيزي الإيطالي الذي قرر ضمه بالفعل وقام بإعارته لنادي كولو كولو التشيلي لمدة موسم من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وبالفعل لعب أولى مبارياته مع الفريق ضد أنتوفاغاستا وسجل هدفه الأولى بلقاء الديربي التشيلي ضد أونيفرسيداد دي تشيلي.

ثم انضم سانشيز لنادي أودينيزي وشارك في أولى مبارياته رفقة الفريق أمام نادي جوفنتوس وشارك في أولى مبارياته بالبطولات الأوروبية ضد نادي بوروسيا دورتموند في حين كانت أول أهداف اللاعب بقميص النادي الإيطالي بشباك نادي ليتشي.

وفي صيف عام 2011 انتقل أليكسيس سانشيز لنادي برشلونة الإسباني مقابل 26 مليون يورو وشارك في أولى مبارياته أمام ريال مدريد بالكلاسيكو في كأس السوبر الإسباني وتعرض للإصابة في المباراة التي انتهت بفوز البلوغرانا بنتيجة 5-4 بمجموعي مواجهتي الذهاب والاياب.

ثم شارك سانشيز ببطولة كأس السوبر الأوروبي وحقق اللقب مع برشلونة ثم شارك في مباراة الفريق الافتتاحية بالليغا أمام فياريال وسجل خلالها هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز البلوغرانا بخماسية نظيفة.

وفي صيف عام 2014 انتقل سانشيز للدوري الإنجليزي عبر بوابة نادي أرسنال مقابل 32 مليون جنيهاً إسترليني وقدم مستويات أكثر من رائعة جعلته واحداً من أهم اللاعبين بتشكيلة المدفعجية.

وفي الشتاء الماضي أعلن نادي مانشستر يونايتد ضم اللاعب في صفقة تبادلية مقابل انتقال الأرميني هنريك مخيتاريان وسجل أولى أهدافه بمقيص الفريق أمام نادي هدرسفيلد تاون.