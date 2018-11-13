هوغو سانشيز ينتظر مكالمة من بيريز لتدريب ريال مدريد :

أعرب هوغو سانشيز، أسطورة ريال مدريد، عن رغبته في تولي مسؤولية تدريب الفريق الملكي، وذلك بعد النتائج السيئة التي حقق المدرب السابق جولين لوبيتيغي، وتعيين سانتياغو سولاري بدلا منه بشكل مؤقت.

وقال سانشيز، في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”، إنه ينتظر مكالمة رئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز، “كونه ليس أقل شأنا من المدربين الحاليين”.

وأضاف: “أنا مستعد، ولديّ الخبرة، سواء في الدوري المكسيكي أو المنتخب، أو حتى مع كرة القدم في إسبانيا. لقد تواصلت مع إيميليو بوتراغينيو، وطلب مني أن أمثل النادي في الأحداث العالمية، كما سبق وأن قمت بالترويج لليغا مع خافيير تيباس”.

وواصل الدولي المكسيكي السابق: “قام بيريز بإعطاء الفرصة لزيدان، رغم أن فترته اقتصرت مع فريق الكاستيا كمدير فني، وقبلها كمدرب مساعد مع كارلو أنشيلوتي، كذلك الحال مع سولاري. آمل أنه عندما يحتاجون لمدرب ألا ينسوني”.

وأضاف: “عندما كنت مدربا لناسيونال عام 2004، ووقتها لعبنا نهائي كأس سانتياغو برنابيو، وخلال وجبة الغداء التي تسبق المباراة، قلت لبيريز بأنني سوف أهزمه. لقد صُعق عندما كررت الجملة، لأنه ظنني أمزح، ولكن انتهى اللقاء بالفوز على ريال مدريد وأصبح يعلم من أكون”.

وأكمل: “الشيء الوحيد الذي أطلبه هو فرصة مثل التي حصل عليها زيدان أو سولاري. هو يعرف إمكانياتي، وآمل أن يحدث ذلك في أحد الأيام، لأنني لن أخذله ولن أخذل ريال مدريد”.

واختتم تصريحاته: “لقد كانت فكرة جيدة بقدوم سولاري، رغم أن المباريات الأربعة الماضية لم تكن صعبة. فترة المدرب المؤقت يجب أن تصل لأسبوعين، ورغم أن النتائج هي القاعدة للاستمرار، فأنا لا أزال أنتظر الفرصة في الوقت المناسب”.