أسينسيو يكذب الشائعات ويدعم مدربه السابق :

أكد نجم وسط ريال مدريد الإسباني الشاب ماركو أسينسيو أن دور قيادة الملكي في الوقت الحالي لا يقع على عاتقه بسبب وجود لاعبين أخرين يملكون المزيد من الخبرة والوزن داخل صفوف الميرينغي.

وقال الدولي الإسباني عن وجوده على مقاعد البدلاء الفترة الماضية:”أنا لا أراها أزمة، لست أنا من عليه قيادة الفريق، يوجد هناك لاعبين موجودين لفترة أطول في النادي، وهم يملكون خبرة أكثر، ولديهم مكانة أعلى .”

وأضاف أسينسيو قائلاً:”سنجري تقييماً شاملاً في نهاية الموسم، وكانت هناك بعض الانتقادات التي لم تكن صحيحة ولكننا نعرف كيف تعمل الصحافة هنا، وهذا يسبب بعض الضرر.”

وتحدث صاحب الرقم 20 عن جولين لوبيتيغي المدير الفني السابق لريال مدريد قائلاً:”كرة القدم كانت غير عادلة مع لوبيتيغي، وخلال لحظات مهمة لم يكن لدينا حظ فقط، أو لا أعرف كيف أسميها.”

واستطرد ماركو قائلاً:”كان الوضع صعبا بالنسبة له بسبب ما حدث مع المنتخب الوطني -المنتخب الإسباني-، وكان يفتقر إلى الحظ، ومع ذلك لديه مهنة طويلة أمامه وسيحصل على نصيبه من العدل والحظ.”

وأنهى حواره متحدثاً عن سانتياغو سولاري المدير الفني الجديد للميرينغي خلافاً للوبيتيغي قائلاً:”النتائج أفضل، وهو مدربنا الآن وسنقدم له أفضل ما لدينا، ونحن نؤمن بأننا أقوياء كما كنا دائماً، وذلك من أجل الحصول على الإنتصارات.”

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً شارك هذا الموسم مع أصحاب ملعب “سانتياغو برنابيو” في 17 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالهم هدفين وصنع 3 آخرين.