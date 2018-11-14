الخضر يجرون ثاني حصة تدريبية ووسط الميدان يشغل بلماضي :

أجرى لاعبو المنتخب الوطني ثاني حصة تدريبية لهم في التربص المقام بمركز سيدي موسى تحضيرا للقاء الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون الصيف القادم والتي سيواجهون فيها منتخب الطوغو على أرضه وأمام جماهيره، وهي الحصة التي عرفت تركيزا كبيرا جدا وأجواء رائعة بين اللاعبين تحت أعين الناخب الوطني الذي يبحث عن تصحيح الأخطاء وتحضير أحسن تشكيلة ممكنة لتحقيق نتيجة إيجابية.

براهيمي ومبولحي لم يتدربا

واصل الثنائي ياسين براهيمي ورايس مبولحي غيابهما عن تدريبات المنتخب الوطني لليوم الثاني على التوالي وذلك بداعي الإصابة، وهو ما سيزيد الشكوك حول قدرتهما على اللحاق بلقاء الأحد القادم وخاصة براهيمي الذي أكد بلماضي في ندوته الصحفية أن مشاركته مستبعدة.

بلماضي شرع في الأمور الجدية ويبحث عن الحلول في الوسط

بعد أن كانت حصة أول أمس مخصصة للاسترجاع بشكل كبير، شرع الناخب الوطني في الأمور الجدية أمس من خلال تجريب العديد من الحلول الممكنة وخاصة في وسط الميدان الدفاعي الذي كان الحلقة الأضعف في اللقاء الأخير أمام البينين، فبعد إبعاد قديورة وبن طالب يبحث بلماضي عن ثنائي جديد من بين تايدر، بن ناصر وشيتة، قام بتجريب عدة ثنائيات أمس على أمل التوصل إلى الحل سريعا.

منافسة كبيرة لتعويض الغائبين

عرفت الحصة التدريبية أمس منافسة كبيرة بين اللاعبين وكذلك حراس المرمى، فمع الشكوك التي تحوم حول غياب براهيمي عن اللقاء فالفرصة مواتية أمام بعض اللاعبين للظفر بمكانة في التشكيلة الأساسية على غرار وناس، بلايلي، مزيان وبن زية وهو حال حراسة المرمى فكل من دوخة وزغبة وأوكيدجا يرغبون في خلافة مبولحي وهو ما جعل من المنافسة تبلغ ذرتها منذ البداية.

ب-بكوش

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