براهيمي مصاب، مشاركته مستبعدة ووناس الأقرب لخلافته في الطوغو :

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي خلال ندوته الصحفية التي نشطها أمس أن متوسط ميدان نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي غير جاهز للمشاركة في لقاء الأحد القادم أمام الطوغو لحساب الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كان 2019 وذلك بداعي الإصابة التي يعاني منها دون تقديم أية تفاصيل عن موضعها، فبراهيمي لعب لقاء قويا يوم السبت في الدوري أمام سبورتينغ براغا ويكون قد تعرض لإصابة خلاله جعلت الشكوك تحوم حول مشاركته أمام الطوغو.

بلماضي يملك البدائل الجاهزة لتعويضه

رغم وزن قائد المنتخب في مجموعة الفريق وفي التشكيلة الأساسية للخضر، إلا أن غيابه عن موقعة الطوغو لن يكون له تأثير كبير بما أن الناخب الوطني يملك العديد من البدائل والحلول الجاهزة لتعويضه بأريحية كبيرة وربما من سيكون بديلا له سيقدم مستوى أحسن من الذي قدمه براهيمي في لقاء البينين الأخير، فقائمة بلماضي تضم كلا من لاعب نابولي وناس ومهاجم الترجي التونسي بلايلي وحتى مزيان مهاجم اتحاد العاصمة وكل هؤلاء ينشطون في منصب مهاجم أيسر بشكل عادي.

ما قدمه وناس في البينين يمنحه الأولوية أمام الطوغو

بإلقاء نظرة عن اللاعبين الذين يتواجدون في قائمة بلماضي والذين بإمكانهم تعويض براهيمي، نجد أن مهاجم نابولي آدم وناس ورغم أنه لم يشارك كثيرا مع فريقه في الكالتشيو الإيطالي مؤخرا، يبقى ما قدمه خلال الدقائق التي لعبها أمام البينين مؤشرا كبيرا على أنه سيكون معوض براهيمي، فوناس قدم لمحات جيدة وكان وراء واحدة من أخطر الفرص في اللقاء ولقاء الطوغو قد يكون الظهور الأول له كأساسي مع الخضر، بالمقابل فإن العائد إلى المنتخب يوسف بلايلي يملك حظوظا هو الآخر في ولوج التشكيلة الأساسية نظرا لخبرته الإفريقية وكذا الثناء الكبير من بلماضي على إمكانياته في الندوة الصحفية.

ب-بكوش

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