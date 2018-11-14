بلايلي: “سأوظف خبرتي في الملاعب الإفريقية لصالح المنتخب”

عبر المهاجم الجزائري يوسف بلايلي العائد إلى المنتخب الوطني بعد ثلاث سنوات، عبر عن سعادته بالتواجد في مجموعة الخضر التي تحضر للقاء الطوغو الأحد القادم وهو الذي يتواجد بمعنويات في السماء عقب التتويج الأخير برابطة أبطال إفريقيا مع الترجي التونسي، حيث شكر بلماضي على الثقة التي وضعها فيه وهنا قال في المنطقة المختلطة: “أتقدم بالشكر للجميع، لأن الكل فرح بي ورحبوا بي سواء اللاعبون أو الناخب الوطني، الحمد لله عودتي جاءت في وقتها.

“نستهدف ضمان التأهل في الطوغو”

تحدث العائد إلى الخضر بلايلي عن هدف المنتخب من سفرية الطوغو التي تحمل أهمية كبيرة جدا في حسابات التأهل وإن كان ينتظر أن تمنح له الفرصة من قبل بلماضي وهنا أوضح ابن الباهية وهران بالقول: “هدفنا الأول هو العودة بالتأهل من الطوغو إن شاء المولى، لا يهم إن كنت سألعب أم لا، لأن المنتخب مجموعة واحدة والأهم هو العودة بالفوز والتأهل”.

“أملك الخبرة الإفريقية وسأوظفها لفائدة الخضر”

بعدها تكلم بلايلي عن الثقة التي وضعها فيه بلماضي والتي قال أنه سيعمل على تشريفها بتوظيف الخبرة التي يمتلكها في الملاعب الإفريقية وقال أيضا: “سأعمل على تشريف الثقة التي وضعها في شخصي الناخب الوطني جمال بلماضي وأهدف إلى توظيف الخبرة التي أمتلكها في الملاعب الإفريقية لخدمة المنتخب، إن شاء المولى أوفق في تقديم الإضافة المنتظرة مني”.

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