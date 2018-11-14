بلعمري: “لا تهم مشاركتي والمهم هو الفوز والتأهل”

أكد مدافع المنتخب الوطني جمال بلعمري في المنطقة المختلطة أمس والتي سبقت الحصة التدريبية الثانية للخضر أن الجميع واعون بالمسؤولية التي تنتظرهم في الطوغو، معتبرا أن الهدف الأول هو تحقيق التأهل لكأس أمم إفريقيا التي ستقام الصيف القادم بالكاميرون ولا يهمه على الإطلاق مشاركته أم لا في المواجهة وهنا قال: “لا يهمني على الإطلاق من يلعب، سواء أنا أو غيري لأن الهم هو تحقيق الفوز وتأهل المنتخب الوطني، وفرصتي في اللعب ستأتي مع الوقت”.

“اللاعبون يعرفون جيدا ظروف إفريقيا وأرضية الميدان ليست عائقا”

بعدها تحدث بلعمري عن الظروف التي سيلعب فيها اللقاء في لومي الطوغولية، فبالإضافة إلى الأجواء المناخية الصعبة، ينتظر أن يلعب اللقاء على أرضية من العشب الاصطناعي والتي قد تعيق لاعبينا المتعودين على اللعب على أرضيات معشوشبة طبيعيا وخاصة الناشطين في أوروبا، إلا أن مدافع الشبيبة الأسبق قلل من تأثير الأرضية وقال: ” اللاعبون الموجودون في المنتخب يعرفون جيدا الأجواء الإفريقية ولا تهمنا أرضية الميدان “طارطون” أو عشب طبيعي لأن الهدف واحد وهو تحقيق الفوز”.

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