بلماضي يستدعي بدران لتدعيم الدفاع :

وجه الناخب الوطني جمال بلماضي الدعوة لمدافع وفاق سطيف عبد القادر بدران للالتحاق بتربص المنتخب الوطني المقام حاليا في مركز سيدي موسى وذلك لتدعيم الخط الخلفي للخضر بعد أن وقف على عديد النقائص أو ربما معاناة أحد اللاعبين من الإصابة وهي الدعوة الثانية للاعب الذي كان حاضرا في خرجة غامبيا كمعوض أيضا لغياب عبد اللاوي وقتها، ليكون بذلك رابع لاعبي محلي يتواجد مع الخضر حاليا بعد شيتة ومزيان والحارس زغبة.

لماذا استدعاء بدران وهو يملك خمسة محوريين ؟

حتى في حال غياب لاعب محوري عن اللقاء وإن كانت الشكوك تحوم حول عدم جاهزية حليش وهو المتواجد في القائمة كلاعب بديل، بما أن ثنائي المحور سيكون مشكل من بن سبعيني و تاهرات ومع هذا فضل بلماضي استدعاء مدافع لتعويضه وهو الذي يملك أربعة لاعبين محوريين، فكل من بلعمري وحساني لاعبا محور إذا سلمنا أن عبد اللاوي استدعي ليكون لاعبا ثانيا في الجهة اليسرى من الدفاع كبديل لفارس وليس للمحور الدفاعي.

لعبه بثلاثة مدافعين في المحور مستبعد ؟

تواجد كل هذا العدد من المدافعين المحوريين في مجموعة الخضر وإصرار بلماضي على استدعاء بدران لتعويض حليش المصاب، قد يجعل البعض يفكر في أن بلماضي قد يعتمد على ثلاثة محوريين أمام الطوغو لتأمين دفاع الخضر، أو الاعتماد على خطة 3-5-2 وهو أمر مستبعد بما أن بلماضي يفضل طريقته المعهودة بالاعتماد على دفاع كلاسيكي مكون من أربعة مدافعين ووسط ميدان دفاعي خلف لاعبي المحور مباشرة وهي الخطة التي سينتهجها دون أدنى شك في لومي يوم 18 من الشهر.

ب-ب

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