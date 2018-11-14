بلماضي يفرض الانضباط حتى على رجال الإعلام :

دائما وخلال كل الندوات الصحفية التي يعقدها الناخب الوطني جمال بلماضي المعروف بقوة شخصيته وانضباطه التام مع اللاعبين، تبين أن نجم مارسيليا الفرنسي السابق لا يتلاعب في هذا الجانب مع أي طرف كان، وحتى رجال الإعلام الذين كانوا حاضرين في الندوة الصحفية التي نشطها نهار أمس بمركز سيدي موسى أين ثار في وجه بعض الصحافيين بجملة “لما أتحدث إليكم أريدكم أن تستمعوا لي جميعا”.

ثار في وجه أحد الصحافيين بسبب بوداوي

كما ثار الناخب الوطني جمال بلماضي بعدما طرح عليه أحد الإعلاميين سؤالا حول فحوى عدم استدعائه للاعب نادي بارادو بوداوي، أين أعاد بلماضي السؤال عليه وطالبه بأن يجد له مكانا في المنتخب، فحاول صاحب السؤال أن يقترح مكان تايدر ما أثار أكثر حفيظة بلماضي الذي رد قائلا: “أعتقد بأني أنا المدرب وأنت الصحفي”.

الناخب الوطني طلب الترجمة لسؤال باللغة العربية

طلب المدرب جمال بلماضي من المسؤول على الإعلام في “الفاف” أن يترجم له السؤال الذي طرحه أحد الصحفيين باللغة العربية، حيث لم يفهم مدرب الخضر السؤال جيدا باللغة العربية ما اضطره للمطالبة بالترجمة قبل الرد عن السؤال.

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