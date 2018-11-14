تاهرات: “تنتظرنا مباراة قوية من الناحية البدنية”

أكد مدافع المنتخب الوطني مهدي تاهرات أنه لا يعرف بالتأكيد الأجواء المناخية والظروف التي سيجرى فيها اللقاء في لومي عند مواجهة المنتخب الطوغولي، إلا أن الأكيد بالنسبة له أن اللقاء سيكون صعبا جدا خاصة من الناحية البدنية وهنا قال مدافع لونس: “لا أعرف بالضبط الأجواء في الطوغو والتي دون شك لن تختلف عما عشناه من قبل في الملاعب الإفريقية الأخرى، غير أن الأكيد أن اللقاء سيكون صعبا جدا وخاصة من الناحية البدنية ولهذا وجب التحضير الشكل الجيد والكافي، بما أن الهدف واحد عن كامل اللاعبين وهو تحقيق نتيجة ايجابية ولم لا تحقيق التأهل في الطوغو بصفة رسمية وقبل نهاية التصفيات العام القادم”.

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