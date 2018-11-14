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during the serie A match between Juventus and US Sassuolo at Allianz Stadium on September 16, 2018 in Turin, Italy.

دوغلاس كوستا يفسر بصقه على لاعب ساسولو :

14 نوفمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, غير مصنف, ملاعب العالم 40 زيارة

فسر البرازيلي دوغلاس كوستا، نجم جوفنتوس، اليوم الأربعاء، واقعة بصقه على دي فرانشيسكو، لاعب ساسولو، خلال مباراة الفريقين، في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وعن ذلك، قال كوستا، خلال تصريحات أبرزها موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي: “كان يومًا تعيسًا، لم أكن في حالة جيدة عقليًا.. لم أفعل شيئًا من هذا القبيل، خلال 10 سنوات قضيتها في مسيرتي الكروية”.

وأضاف: “تحدثت إلى المدير الفني وكذلك النادي، اعتذرت عما حدث.. لكن الاَن، آمل أن أترك كل هذا خلفي، وأمضي قدمًا للأمام”.

يشار إلى أن كوستا تمت معاقبته بالإيقاف، لمدة 4 مباريات، إثر هذه الواقعة.

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