ريال مدريد يعلن عن التعاقد مع سولاري لثلاث سنوات :

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن توقيع عقد جديد للمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني الفني للفريق على رأس الإدارة الفنية للفريق حتى 30 من شهر جوان من عام 2021.

وقام نادي العاصمة الإسبانية مدريد بوضع ثقته الكاملة في المدير الفني الأرجنتيني من أجل الاستمرار في مهمته كمدرب دائم للفريق الأبيض بعدما قدَّم عملًا رائعًا للغاية مع النادي في فترة توليه تدريب الفريق بصفة مؤقتة.

سولاري كان مدربًا لفريق الشباب بريال مدريد “كاستيا”، وقام النادي بتعيينه كمدرب للفريق الأول منذ أسبوعين بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيغي المدير الفني السابق للفريق بسبب سوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق في جدول بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واتخذت إدارة ريال مدريد برئاسة رجل الأعمال فلورنتينو بيريز قرارها بتقديم عقد دائم للمدرب الأرجنتيني الذي نجح في تحقيق أرقام رائعة مع الفريق الأبيض في أربع مباريات بجميع المسابقات ما بين الليغا، دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

فيما كانت المباراة الأولى لسولاري على رأس الإدارة الفنية للميرينغي في مواجهة نادي مليلية على أرض الأخير بذهاب دور الـ32 من بطولة كوبا ديل راي ونجح في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف نظيفة.

وكانت المباراة الثانية في مواجهة نادي ريال بلد الوليد على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الحادية عشر من الليغا وفاز بها الفريق بهدفين نظيفين ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي وهو أمر لم يحدث كثيرًا هذا الموسم.

أمَّا المباراة الثالثة فكانت بمواجهة نادي فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة السابعة بدور المجموعات للتشامبيونز ليغ، ونجح الفريق في العودة من التشيك بفوز كبير بخمسة أهداف نظيفة.

بينما جاءت المباراة الرابعة، وهي الاختبار الأصعب، في مواجهة نادي سيلتا فيغو بملعب بالايدوس الصعب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الليغا، لكن الميرينغي نجح في تحقيق انتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تلك البداية لسولاري مع الفريق الأول للميرينغي تُعد الأفضل في تاريخ نادي العاصمة الإسبانية مدريد الذي يُقدَّر بـ116 عامًا، حيث سجل الفريق 15 هدفًا وتلقت شباكه هدفين فقط بفارق 13 هدفًا، وهو رقم لم يقُم به أي مدرب في بداياته مع الريال.

وبالتأكيد سيحاول سولاري الاستفادة بقوة من فترة التوقف الدولي الحالية من أجل تجهيز لاعبيه المصابين على أمل الاستفادة بهم في المباريات القادمة بعد انتهاء أسبوع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وخاصة الظهيرين الأيمن والأيسر داني كارفاخال ومارسيلو على التوالي.