ريفالدو : “كان يجب أن يُشارك فينيسيوس منذ بداية الموسم”

خرج ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل من أجل الحديث عن اللاعب فينيسيوس جونيور جناح ونجم نادي ريال مدريد الإسباني مؤكدًا أنه يمكنه تقديم الكثير والكثير رفقة النادي الملكي في السنوات القادمة ليُصبح أحد أفضل نجوم كرة القدم حول العالم أيضًا.

صحيفة “ماركا” الإسبانية حرصت على نشر تصريحات لاعب نادي برشلونة السابق والذي تألق كثيرًا على ملاعب كرة القدم الإسبانية بقميص البلاوغرانا، حيث أشار إلى أن جولين لوبيتيغي المدير الفني السابق لريال مدريد أخطأ كثيرًا عندما استبعد فينيسيوس من المشاركة في المباريات منذ بداية الموسم.

وكان النجم البرازيلي الشاب قد انضم إلى ملعب سانتياغو برنابيو قادمًا من نادي فلامينغو البرازيلي الذي حصل الميرينغي منه على خدمات اللاعب في صيف عام 2017 مقابل 45 مليون يورو بالإضافة إلى قضائه موسمًا واحدًا معهم على سبيل الإعارة لينضم بعدها إلى الفريق الأبيض.

لكن جولين لوبيتيغي كان يرى أن فينيسيوس لا يزال صغيرًا على المشاركة مع الفريق الأول لريال مدريد وقرر إرساله إلى فريق الشباب بالنادي الملكي والمعروف باسم “كاستيا” من أجل المشاركة معهم في المباريات.



ريفالدو انتقد هذا القرار بقوة، خاصة بعدما شاهد تألق فينيسيوس الرائع بعد مشاركته في المباريات بقوة تحت قيادة الأرجنتيني سولاري المدير الفني الأرجنتيني للريال والذي عينه الريال بعد إقالة لوبيتيغي من تدريب الفريق قبل أسبوعين.



وافتتح ريفالدو تصريحاته عن فينيسيوس قائلًا ” كان يجب أن يلعب بشكل مُنتظم منذ بداية الموسم. الآن لديه المزيد من الفرص مع سانتياغو سولاري، وأعتقد أنه سيستمر في كسب الحق للحصول على مزيد من الدقائق للمشاركة في المباريات “.

ثم أضاف أسطورة السامبا عن مواطنه الموهوب قائلًا ” إنه لاعب عظيم ويُظهر شخصية رائعة على أرض الملعب. إنه يُظهر نُضجًا عظيمًا لمثل هذا اللاعب الشاب، الذي يبلغ من العُمر 18 عامًا فقط “.

أمَّا عن سولاري مدرب ريال مدريد، فتحدَّث ريفالدو في تصريحاته قائلًا ” أربع مباريات وأربعة انتصارات وعلينا أن نهنئه على ذلك، لكن ما زال يتعين علينا الانتظار لنرى ما إذا كان يستطيع نقل هذا الزخم إلى اللحظات الحاسمة من دوري الأبطال “.

وأكمل ريفالدو حديثه عن المدرب الأرجنتيني قائلًا ” مستقبله كمدرب لريال مدريد يُمكن أن يتقرر هناك، وعندما تصل المباريات المهمة ستنشأ الصعوبات، وفي هذه اللحظة يمكننا أن نرى إذا ما كان حقًا المدرب المناسب للنادي “.

بينما اختتم أسطورة البرازيل تصريحاته بالحديث عن خسارة برشلونة أمام ريال بيتيس 4-3 في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني على ملعب كامب نو، قائلًا ” هذه النتيجة جاءت في الوقت المناسب. نحن ما زلنا في بداية الموسم وقد تأهل برشلونة بالفعل إلى المرحلة القادمة من دوري أبطال أوروبا ويتصدر الليغا “.